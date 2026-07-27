El inesperado mensaje de Gianni Infantino dedicado a sus críticos tras el Mundial 2026: "Mientras ustedes dividen, nosotros unimos"
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó un extenso mensaje dirigido a sus críticos tras la finalización de la Copa Mundial 2026, en el que defendió la organización del torneo y acusó a detractores de estar "consumidos por el odio" mientras millones disfrutaban del evento.
"A todos ustedes que se perdieron ver a niños, bebés, abuelos y padres reunirse por el hermoso juego, les pido disculpas porque los partidos ya terminaron y porque se perdieron toda esa alegría y unión. Disculpen que estuvieran tan consumidos por el odio y la crítica que se lo perdieron todo", declaró Infantino en su mensaje oficial.
El dirigente suizo destacó que el torneo, celebrado en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, recibió siete millones de personas de más de 200 países con "cero incidentes, cero hostilidad, cero violencia, solo alegría, emociones, felicidad, unidad y convivencia".
Infantino contrastó directamente el trabajo de la FIFA con sus críticos: "Mientras ustedes se esconden detrás de sus plumas y papeles, detrás de sus pantallas esparciendo odio y falsos rumores, nosotros en FIFA estamos en primera línea organizando, trabajando duro y entregando el mejor espectáculo del mundo". “Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”, resaltó.
El presidente de FIFA dedicó parte de su mensaje a resaltar el poder unificador del fútbol, mencionando específicamente el caso de Irán: "Mientras trabajábamos incansablemente para unir dos países en guerra, Irán entró a Estados Unidos sin incidentes ni conflictos”.
Sobre las controversias arbitrales y disciplinarias que generaron críticas, Infantino señaló que "decisiones 'discutibles' de árbitros o fallos disciplinarios 'extraños' como tarjetas rojas o amarillas potencialmente equivocadas son rutinarias y ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo". Añadió: "Es curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que critican".
El dirigente también abordó las polémicas sobre visados denegados, argumentando que "mencionaron las pocas personas a las que se negaron visas y pasaron por alto los millones que fueron aprobadas, de todas partes del mundo".
Infantino concluyó su mensaje con un llamado a la reflexión: "A aquellos que pasan su tiempo y energía odiándonos, por favor tómense un momento para reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol y observar verdaderamente los rostros, los ojos, las emociones".
"Estoy increíblemente orgulloso, como presidente de FIFA, de haber contribuido, aunque sea un poco, a este espectáculo", finalizó.