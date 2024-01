Wuilker Faríñez no aprueba exámenes médicos con otro club colombiano y su futuro estaría en importante equipo de Venezuela

El portero venezolano Wuilker Faríñez se encuentra actualmente sin equipo, pese a la intención de varios clubes colombianos por ficharlo. En las últimas horas se conoció que la negociación con el Deportivo Pereira también se cayó debido a algunos problemas que arrojaron los exámenes médicos realizados previo a la firma del contrato.

“Se le hicieron unas pruebas esperando con la mejor intención que las superara, pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento”, manifestó el médico del club pereirano, Camilo Lopera.

Cabe recordar que el Atlético Nacional de Medellín también pretendía al guardameta, pero semanas atrás, luego de realizados los exámenes médicos, el club de Antioquia desistió del negocio porque el venezolano no tiene el ritmo competitivo necesario para asumir la exigente competición.

“El martes anterior (9 de enero) fue evaluado por el departamento médico de Atlético Nacional el jugador Wuilker Fariñez. El resultado final evidencia que el deportista ha evolucionado satisfactoriamente de su lesión previa”, declaró el club verdolaga.

“Sin embargo, debido a los compromisos deportivos cercano del club y aunque el jugador se encuentra recuperado, se considera que no habría tiempo suficiente para que adquiriese el ritmo competitivo necesario, razón por la cual Atlético Nacional declina la posibilidad de realizar la contratación”, agregó.

Posteriormente, quedó descartada la posibilidad de llegar Millonarios, club que lo vio nacer en Colombia.

No obstante, el futuro de Fariñez podría estar en su antiguo club en Venezuela, el Caracas F.C., según algunas versiones de la prensa en Colombia.

El equipo caraqueño disputará este año la Copa Libertadores de América, por lo que recibiría con gran satisfacción el regreso de su estrella tras rescindir su contrato con el Lens de Francia, donde una lesión de rodilla lo terminó de dejar por fuera.