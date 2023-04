¿Cómo, cuándo y quién debe declarar renta en Colombia?

Siguiendo el calendario tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde el pasado 10 de abril comenzó el ciclo para la declaración de renta en Colombia, en la que cada ciudadano natural calcula los impuestos anuales que debe pagar según su situación financiera.

“La declaración de renta es un impuesto en el que se detallan los ingresos, egresos, ganancias y comisiones del año anterior”, explicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Antes de conocer cómo declarar renta y los requisitos que se deben de tener, hay que tener claro que no todas las personas naturales deben declarar renta en Colombia.

¿Qué hace que tenga que declarar renta?

De acuerdo con la DIAN, una persona natural debe declarar renta cuando el patrimonio bruto del año anterior, en este caso el 2022, haya sido igual o superior a los 171.018 millones de pesos colombianos y que los ingresos del respectivo año sean iguales o superiores a 53.206 millones de pesos.

Además, los consumos que se hicieron mediante tarjetas de crédito tienen que superar o igualar los 53.206 millones, así como también el valor total de las compras o consumo tienen que igualar o superar este mismo valor.

Esa cantidad de dinero también tiene que verse reflejado en un valor acumulado de las consignaciones bancarias, inversiones financieras o depósitos.

¿Cuándo hay que declarar renta?

Según la entidad, los plazos para que las personas naturales que deben declarar renta del año gravable 2022 iniciarán el próximo 9 de agosto y terminarán el 19 de octubre de 2023.

“Los plazos para la presentación de la declaración y el pago del Impuesto sobre la Renta y Complementario año gravable 2022 para las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, será en una sola cuota a partir del 9 de agosto y hasta el 19 de octubre de 2023, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT”, señaló la DIAN.

No obstante, las personas jurídicas el ciclo para la declaración de renta inició el pasado 10 de abril y culminará el próximo 21 de julio de 2023.

¿Qué pasa si soy vivo en el extranjero, pero tengo que declarar renta?

De acuerdo con lo explicado por la DIAN si un colombiano que reside en el extranjero ha pasado más de 183 días en Colombia durante el año a declarar, en este caso el 2022, y sus ingresos fueron superiores o iguales a los que pone la Dian, debe declarar renta.

¿Qué puede ocurrir en caso de que no declare renta?

El artículo 643 del Estatuto Tributario Nacional señala que si una persona que está obligada a declarar renta no lo hace u omite la presentación de las declaraciones tributarias deberá pagar la sanción “al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Administración Tributaria por el período al cual corresponda la declaración no presentada”.

O por otra parte tendrá que pagar “al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior”, explica el artículo del Estatuto Tributario.

Con base a eso, hay tres cosas que podrían ser tenidas en cuenta a la hora de calcular la sanción por no declarar, las cuales serían: el total de consignaciones del periodo no declarado, los ingresos en bruto de la última declaración presentada y el total de ingresos brutos del periodo no declarado.

En pesos se traduciría en que el ciudadano tendría una sanción mínima que pagar este 2023 de unos 424.000. Cabe mencionar que esto también se aplica por si la persona declara, aunque sea un día tarde la renta, y por ende tendría que asumir dicho valor.