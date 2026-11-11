Junta directiva de Nvidia destituiría a su cofundador por romance con presunta espía china y tras revelación de otra relación extramatrimonial con una subordinada

El reconocido medio norteamericano The Wall Street Journal informó este miércoles que la junta directiva de Nvidia se está preparando para destituir a su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang.

La información se conoce cuando el jefe del gigante de los chips se enfrenta a una creciente lista de controversias, incluyendo múltiples relaciones extramatrimoniales.

Según The Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con el asunto, el consejo de administración de la empresa tecnológica se estaba preparando para reunirse el miércoles mismo con el fin de determinar el futuro de Huang.

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El New York Times informó el miércoles que Huang también estuvo involucrado en una segunda aventura extramatrimonial con una subordinada, y afirmó que existían pruebas en vídeo de que el ejecutivo de 63 años se mostraba cariñoso con la vicepresidenta de atención médica de Nvidia, Kimberly Powell.

La noticia de la segunda relación extramatrimonial surge después de que Huang reconociera su relación con Alice Huang, una alta ejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur.

Según informes, la inteligencia de Estados Unidos hizo circular un memorando la primavera pasada en el que se alegaba que Alice Huang era una agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Huang admitió haber tenido una relación con Alice Huang, con quien no tiene ningún parentesco, en una nota dirigida a los empleados de Nvidia durante el fin de semana, en la que escribió: "Le fui infiel a mi esposa".

Según The Wall Street Journal, ambos fueron fotografiados juntos en Taipéi en 2024 y 2025.

Los accionistas de Nvidia presentaron una demanda colectiva contra Huang y el fabricante de chips de IA por no revelar información sobre la relación a los inversores.

Las acciones de Nvidia se han desplomado en los últimos días desde que Huang admitió la relación extramatrimonial.