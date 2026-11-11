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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Carlos A. Giménez

Fuerte advertencia desde EE. UU. al régimen de Delcy tras amenazas de muerte a María Corina Machado

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado - Carlos Giménez
María Corina Machado - Carlos Giménez
Las amenazas han generado alarma tanto en sectores de la oposición venezolana como en la comunidad internacional.

El congresista estadounidense Carlos Giménez manifestó su profunda preocupación por la seguridad de la líder opositora venezolana María Corina Machado, tras conocerse amenazas contra su vida.

El representante por Florida emitió un pronunciamiento en redes sociales donde responsabiliza directamente al régimen venezolano de proteger la integridad física de la dirigente política.

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"Me preocupa profundamente la seguridad de @MariaCorinaYA ante las amenazas contra su vida", expresó Giménez en su cuenta de X.

El congresista, una de las voces más activas por la democracia en el Hemisferio Occidental, añadió que "María Corina tiene todo el derecho de recorrer Venezuela y ejercer su liderazgo político".

El pronunciamiento del legislador estadounidense se produce después de que se diera a conocer una grave y explícita amenaza de muerte contra Machado tras su regreso a actividades públicas en territorio venezolano.

Las amenazas han generado alarma tanto en sectores de la oposición venezolana como en la comunidad internacional que sigue de cerca la situación política del país sudamericano.

Giménez destacó el respaldo popular que recibe la líder opositora en sus recorridos por Venezuela.

"El respaldo que recibe del pueblo venezolano donde quiera que va demuestra su deseo de libertad y democracia", señaló el congresista, enfatizando el apoyo ciudadano a la figura política.

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En su declaración, el representante por el distrito 28 de Florida, que incluye áreas de Miami-Dade con importante población venezolana, identificó a Delcy Rodríguez como "dictadora interina" y la señaló como responsable directa de garantizar la seguridad de Machado.

"El régimen de la dictadora interina Delcy Rodríguez es responsable de garantizar su seguridad e integridad física", afirmó categóricamente.

El congresista concluyó su mensaje haciendo un llamado a la paz en el proceso político venezolano. "¡La transición hacia una #Venezuela libre debe continuar en paz!", expresó Giménez, refiriéndose al proceso de cambio político que sectores opositores buscan impulsar en el país.

La declaración del congresista se suma a otras voces internacionales que han expresado preocupación por la seguridad de líderes opositores en Venezuela.

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