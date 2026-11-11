NTN24
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Navidad

Cena navideña: Esta es la cantidad de dinero que se necesita en Venezuela para hacer hallacas y pan de jamón

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Los precios pueden variar según la región, el establecimiento, la presentación y las cantidades adquiridas.

La preparación del plato navideño en Venezuela representa un gasto importante para las familias.

o

De acuerdo con los precios recopilados por el medio de comunicación El Nacional, una familia necesita aproximadamente 70 dólares para comprar los ingredientes suficientes para preparar entre 30 y 40 hallacas.

o

Desglose de precios para hacer hallacas:

  • Hojas de plátano: El paquete de 50 hojas cuesta entre 4,50 y 5 dólares.
  • Aceitunas con hueso, alcaparras y pasas: entre 4 y 6 dólares por kilo.
  • Aceitunas rellenas: entre 8 y 9 dólares por kilo.
  • Onoto: entre 1 y 1,50 dólares por 100 gramos.
  • Harina de maíz precocida: desde 1,10 dólares.
  • Carne para guisar: desde 8,80 dólares por kilo.
  • Pollo: 3,30 dólares por kilo.
  • Carne de cerdo: desde 8 dólares por kilo.
  • Tocino: entre 2,90 y 4,30 dólares por kilo.
  • Cebolla: desde 1,50 dólares por kilo.
  • Pimentón: desde 4 dólares por kilo.
  • Ajo: entre 1 y 1,50 dólares por cada 100 gramos.
  • Ají: alrededor de 4 dólares por kilo.
  • Aliños como cilantro, cebollín, ajoporro y perejil: aproximadamente 4 dólares por kilo.
  • Pabilo: entre 1 y 1,50 dólares.

Desglose de precios para hacer pan de jamón:

  • Harina de trigo: 1,20 dólares por kilo.
  • Jamón ahumado: entre 9 y 17 dólares por kilo (dependiendo de la marca).
  • Tocineta: entre 13 y 25 dólares.
  • Lomo de cerdo ahumado: 7,50 dólares.
  • Queso crema: aproximadamente 10 dólares.
o

Cabe detallar que los precios pueden variar según el establecimiento, la presentación y las cantidades adquiridas.

Temas relacionados:

Navidad

Hallacas

Precios

Cena

Dinero

Reporte

Caracas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La oportunidad de que María Corina sea presidente es ahora o nunca; ganará por 97%": Tuto Quiroga

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Nicolasito se acerca al Rodrigato pensando en que ellos puedan interceder por la liberación de Maduro, dice analista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Lo último de macrooperativos en Colombia: golpe a las Farc de Iván Mordisco y a los comandos de frontera

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

La victoria de María Elvira Salazar dejó un sabor agridulce para el Partido Republicano ¿Por qué?

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

La ilegítima Delcy Rodríguez sigue de paseo: llegó a Turquía para participar en cumbre climática

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Operativo del ejército de El Salvador en Haití-Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de El Salvador
Haití

Nuevas imágenes del bombardeo que destruyó La Casa de la Muerte, bastión de pandillas en Haití

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Megaoperativo en marcha: De la Espriella ordena un nuevo bombardeo contra narcoterroristas

Jorge Rodríguez, Nicolasito Maduro, Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen de Venezuela

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Nicolás Maduro/ Petróleo venezolano - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

Informe confidencial revela qué ha ocurrido con el dinero del petróleo venezolano bajo control de EE. UU. desde la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Venezuela

Indignación en Venezuela por la participación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en un torneo de Ping Pong

Más de Economía

Ver más
Desviación de la transición constitucional en Venezuela
Asamblea

Asamblea de Jorge Rodríguez aprueba impensada reforma para permitir inversión privada en sistema eléctrico de Venezuela

Una mujer muestra billetes de dólar y bolívares en Caracas (Venezuela) - Foto de archivo: EFE
Precio del dólar

El dólar y el euro en Venezuela están por las nubes: así cotizan este lunes 9 de noviembre

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio pide en India a poderoso conglomerado empresarial que refine más petróleo venezolano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Desmanes en Milán. Italia - Foto: EFE
Italia

Gobierno de Italia desplegará 500 militares en Milán tras desmanes en medio de protestas

Delegación de diálogo de Dinorah Figuera con el régimen venezolano / FOTO: Redes Sociales
Dinorah Figuera

El cuarto ciclo de diálogos entre Dinorah Figuera y el régimen venezolano ya tendría fecha

Epa Colombia, creadora de contenida condenada en Colombia - Foto: Noticias RCN
Epa Colombia

Epa Colombia se graduó en la cárcel La Picaleña: Yina Calderón fue a celebrar y reveló cómo la encontró

Vista aérea de rodajas de frutas cítricas variadas - Foto de referencia: Pexels
Fruta

¿Busca regular la presión arterial y reducir los niveles de colesterol? La ralladura de la cáscara de esta fruta le puede ayudar

Dinorah Figuera, presidente de la AN de Venezuela 2015 - Foto: EFE
Venezuela

Dinorah Figuera pide resultados concretos en el diálogo político: “la esperanza debe estar acompañada de resultados que los venezolanos puedan comprobar”

El cantante español Julio Iglesias - AFP
Julio Iglesias

Fiscalía española avala reabrir investigación contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales: esto se sabe

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Gobierno De la Espriella realiza bombardeo contra ELN en el Catatumbo: “más letalidad”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023