Cena navideña: Esta es la cantidad de dinero que se necesita en Venezuela para hacer hallacas y pan de jamón

La preparación del plato navideño en Venezuela representa un gasto importante para las familias.

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De acuerdo con los precios recopilados por el medio de comunicación El Nacional, una familia necesita aproximadamente 70 dólares para comprar los ingredientes suficientes para preparar entre 30 y 40 hallacas.

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Desglose de precios para hacer hallacas:

Hojas de plátano: El paquete de 50 hojas cuesta entre 4,50 y 5 dólares.

Aceitunas con hueso, alcaparras y pasas: entre 4 y 6 dólares por kilo.

Aceitunas rellenas: entre 8 y 9 dólares por kilo.

Onoto: entre 1 y 1,50 dólares por 100 gramos.

Harina de maíz precocida: desde 1,10 dólares.

Carne para guisar: desde 8,80 dólares por kilo.

Pollo: 3,30 dólares por kilo.

Carne de cerdo: desde 8 dólares por kilo.

Tocino: entre 2,90 y 4,30 dólares por kilo.

Cebolla: desde 1,50 dólares por kilo.

Pimentón: desde 4 dólares por kilo.

Ajo: entre 1 y 1,50 dólares por cada 100 gramos.

Ají: alrededor de 4 dólares por kilo.

Aliños como cilantro, cebollín, ajoporro y perejil: aproximadamente 4 dólares por kilo.

Pabilo: entre 1 y 1,50 dólares.

Desglose de precios para hacer pan de jamón:

Harina de trigo: 1,20 dólares por kilo.

Jamón ahumado: entre 9 y 17 dólares por kilo (dependiendo de la marca).

Tocineta: entre 13 y 25 dólares.

Lomo de cerdo ahumado: 7,50 dólares.

Queso crema: aproximadamente 10 dólares.

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Cabe detallar que los precios pueden variar según el establecimiento, la presentación y las cantidades adquiridas.