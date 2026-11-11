Navidad
Cena navideña: Esta es la cantidad de dinero que se necesita en Venezuela para hacer hallacas y pan de jamón
Los precios pueden variar según la región, el establecimiento, la presentación y las cantidades adquiridas.
La preparación del plato navideño en Venezuela representa un gasto importante para las familias.
De acuerdo con los precios recopilados por el medio de comunicación El Nacional, una familia necesita aproximadamente 70 dólares para comprar los ingredientes suficientes para preparar entre 30 y 40 hallacas.
Desglose de precios para hacer hallacas:
- Hojas de plátano: El paquete de 50 hojas cuesta entre 4,50 y 5 dólares.
- Aceitunas con hueso, alcaparras y pasas: entre 4 y 6 dólares por kilo.
- Aceitunas rellenas: entre 8 y 9 dólares por kilo.
- Onoto: entre 1 y 1,50 dólares por 100 gramos.
- Harina de maíz precocida: desde 1,10 dólares.
- Carne para guisar: desde 8,80 dólares por kilo.
- Pollo: 3,30 dólares por kilo.
- Carne de cerdo: desde 8 dólares por kilo.
- Tocino: entre 2,90 y 4,30 dólares por kilo.
- Cebolla: desde 1,50 dólares por kilo.
- Pimentón: desde 4 dólares por kilo.
- Ajo: entre 1 y 1,50 dólares por cada 100 gramos.
- Ají: alrededor de 4 dólares por kilo.
- Aliños como cilantro, cebollín, ajoporro y perejil: aproximadamente 4 dólares por kilo.
- Pabilo: entre 1 y 1,50 dólares.
Desglose de precios para hacer pan de jamón:
- Harina de trigo: 1,20 dólares por kilo.
- Jamón ahumado: entre 9 y 17 dólares por kilo (dependiendo de la marca).
- Tocineta: entre 13 y 25 dólares.
- Lomo de cerdo ahumado: 7,50 dólares.
- Queso crema: aproximadamente 10 dólares.
Cabe detallar que los precios pueden variar según el establecimiento, la presentación y las cantidades adquiridas.