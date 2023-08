¿A qué hombre pertenece la gorra que aparece al fondo en la foto de Shakira en un estudio de grabación?

La cantante colombiana Shakira actualmente se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y cada cosa que hace está siempre en el foco no solo de todos los medios, sino también del de la opinión pública.

El 8 de agosto, la intérprete de ‘Copa Vacía’ compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que ha hecho que algunos de sus seguidores estén especulando sobre la posible nueva canción que contaría nuevamente con la colaboración del productor argentino Bizarrap.

Los rumores han surgido por un detalle que aparece en la imagen de la colombiana y es una gorra encima de la consola de sonido, pues el famoso productor se caracteriza por aparecer vestido con gorra y gafas oscuras.

Sin embargo, algunos fanáticos han apuntado a que el accesorio de vestir pertenece al piloto británico Lewis Hamilton, a quien han relacionado con la barranquillera desde el pasado mes de mayo cuando ella asistió a la carpa del Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno y desde ahí, han sido vistos en diferentes lugares.

Los rumores se han alimentado debido a que el piloto de carreras siempre viste gorras y así es conocida su imagen, incluso, fuera de las pistas.

Por otra parte, otro grupo de seguidores aseveró que la gorra le pertenece al productor Will. I. Am, famoso por integrar el reconocido grupo de pop Black Eyed Peas y con quien Shakira ya trabajó en el pasado con el exitoso tema ‘Girl like me’; según los rumores, estarían trabajando juntos nuevamente.

Hasta el momento todo se trata de especulaciones, lo único que parece ser cierto es que la intérprete de ‘Acróstico’ está preparando nueva música para seguir cosechando éxitos, pues este año ha sido muy fructífero para Shakira en temas musicales.

La fotografía compartida por Shakira ya cuenta actualmente con 2.2 millones de me gusta y 16.7 mil comentarios.