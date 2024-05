"A un hilo del divorcio": Jennifer López y Ben Affleck estarían viviendo en casas separadas tras varios inconvenientes

Los actores estadounidenses Ben Affleck y Jennifer Lopez han sido tema de conversación durante las últimas horas luego de que saliera a la luz que los famosos viven actualmente en casas separadas.

De acuerdo a la revista People, que fue el medio que dio a conocer la noticia, el protagonista de ‘Aguas profundas’ lleva varios días sin pasar la noche en la mansión que compraron juntos en el área de Beverly Hills.

Según una fuente cercana a Lopez, Affleck, de 51 años, no se ha estado quedando en la mansión de la pareja en Los Ángeles. Pues él ha estado viviendo en una de sus otras propiedades mientras graba la película ‘The Accountant 2’.

También se conoció que la pareja estaría tomando terapia, según fuentes cercanas, citadas por diversos medios de comunicación, para salvar su matrimonio.

Dichos rumores surgieron luego de que la pareja no fuera vista junta en público desde hace varias semanas y tampoco apareciera en la gala del MET el pasado 6 de mayo.

“Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, Ben no tiene la culpa”, declara la fuente citada por ‘In Touch’.

“Ahora están centrados en su trabajo y en sus hijos. Probablemente tendrán que vender la casa de ensueño que estuvieron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No hay manera de que pueda durar”, agrega.

Un allegado, que conoce a Ben Affleck “desde hace 10 años”, aseguró a In Touch que él y Jennifer López están viendo a un especialista.

“Él cree en la terapia, hasta cierto punto, y está dispuesto a participar con la mente abierta, aunque odia todo el proceso humillante”, compartió.

“Él nunca va a medir el éxito de este matrimonio por lo que sucede en el consultorio del terapeuta. También tiene una mayor tolerancia al conflicto, y a tener que luchar para salirse con la suya, que el hombre promedio”, añadió.

De acuerdo con la fuente, “todo es una pelea”: para el protagonista de ‘Gone Girl’, de 51 años, y ‘La Diva del Bronx’, de 54.

“Ahora que están reunidos, la batalla de egos entre Ben y Jennifer siempre estuvo a flor de piel y sólo queda eclipsada por la evidente pasión y respeto que sienten el uno por el otro”, continúa.