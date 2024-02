Actor Mark Ruffalo recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El reconocido actor estadounidense Mark Ruffalo, recordado por su participación en cintas como ‘Avangers’, ‘Si tuviera 30’, ‘Pobres criaturas’, ‘El precio de la verdad’, ‘Como si fuera cierto’ y ‘En primera plana’, recibió este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El actor, de 56 años, se convirtió en el artista número 2.772 en recibir la estrella en el paseo de la fama, en donde fue homenajeado por el director David Fisher, el actor Tim McNeil y la actriz Jennifer Garner, con quien actuó en ‘Si tuviera 30’.

La productora del Paseo de la Fama de Hollywood, Ana Martínez, expresó se le otorgó este reconocimiento a Ruffalo porque “es un talento notable con una dedicación inquebrantable a su oficio. Ha cautivado al público de todo el mundo a través de sus actuaciones”.

“Estamos orgullosos de honrarlo y colocar su estrella frente a la Academia de Actuación Stella Adler, donde se entrenó para convertirse en uno de nuestros mejores actores”, añadió.

El ganador del premio Emmy en 2020 por su papel protagónico en la miniserie ‘I Know This Much Is True’, de la plataforma HBO, es considerado uno de los actores “más buscados de Hollywood y se mueve fácilmente entre el escenario y la pantalla”.

Además, ha trabajado con directores como “Ang Lee, Martin Scorsese, Michael Mann, Spike Jonze, David Fincher, Fernando Meirelles y Michel Gondry”.

Todo esto, junto con su participación en la pieza cinematográfica ‘Pobres criaturas’, lo que le ha garantizado una nominación a los premios Óscar, hac que merezca tal reconocimiento en el Paseo de la Fama.

Tras recibir este reconocimiento, Ruffalo se mostró muy emocionado y se declaró “muy conmovido”. “Estoy muy agradecido por esto (...) He estado aquí llorando”.

El intérprete de ‘Avengers: End Game’ señaló en su discurso que llegó a Hollywood a los 18 años, y que cuando entró al Conservatorio 'Stella Adler' lo hizo “muerto del miedo”, pero todo lo que sabía era que quería dedicar su vida a ser actor.

En el homenaje, el director David Fisher dio unas palabras sobre Mark y expresó que es “uno de los verdaderos maestros del cine. Lo pondría en compañía exclusiva de Spencer Tracy, Montgomery Clift o Gene Hackman”.

Jennifer Garner no se quedó atrás y sus palabras hacia su colega fueron: “Trabajar contigo, Mark, es amarte. Te permites ser plenamente conocido por tus colegas, por el público, por el mundo. Tu trabajo en 'Poor Things' merece todos los premios”.

Al recibir la estrella, Mark y Jennifer hicieron uno de los pasos de la famosa coreografía de la canción ‘Thriller’ de Michael Jackson, la misma que hicieron en una de las escenas de la cinta ‘Si tuviera 30.