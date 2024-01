Actor que interpreta a Carmelo en la novela ‘Rigo’ salió lesionado tras intentar evitar un robo en Bogotá

El actor colombiano Emmanuel Restrepo, reconocido su personaje de Carmelo Rendón en ‘Rigo’ del Canal RCN, fue víctima de una agresión en un importante establecimiento público de Bogotá.

El paisa relató, a través de sus redes sociales, el angustioso momento que vivió el pasado 9 de enero mientras se encontraba haciendo unas compras en la tienda D1.

En el video, Restrepo indicó que fue testigo de un intento de hurto y que su reacción fue defender a las víctimas.

“Dos señoras entraron a robar al D1. Las trabajadoras de la tienda estaban solas, mientras las sacaban, fueron agredidas por las ladronas, ¿adivinen quién terminó metido?”, escribió el actor en Instagram.

El actor también compartió imágenes de su brazo en el que se le ve varios moretones y protuberancias.

“Que alguien me expliqué por qué a mí la adrenalina me hace reaccionar con tanta impulsividad, ¿ahora qué me pongo en ese ‘turupe’?”, dijo.

La publicación del actor no pasó desapercibida por sus seguidores, quienes resaltaron su valentía y coraje al momento de interceder por el bienestar de las trabajadoras del D1.

“Gracias a todas las personas que me escribieron, estoy mucho mejor, me puse todo lo que me recomendaron. Hoy es un nuevo día y aquí vamos”, expresó el actor tras recibir varios mensajes de los internautas.

Cabe señalar que desde el pasado 9 de octubre, el Canal RCN estrenó su novela ‘Rigo’ que cuenta la historia del ciclista colombiano Rigoberto Urán, quien le ha dado muchas alegrías a Colombia en sus participaciones en el Tour de Francia, el Giro de Italia y en los Juegos Olímpicos.

El protagonista de esta historia es interpretado por el actor colombiano Juan Pablo Urrego, quien habló acerca de lo que tuvo que estudiar para poder encarnar al personaje lo más parecido posible, teniendo en cuenta sus ademanes, su manera de ser y hasta sus groserías.

“En la parte física, por ejemplo, montar en bicicleta me tocó aprender de la de ruta, a observar a Rigo como agarraba la bicicleta, cuando se paraba, las caras que hacía cuando estaba cansado, cuando pedaleaba normal, en fin, eso es un reto y hacer una escena tarda mucho y una de ciclismo es repetir mucho y es un desgaste físico”, relató el actor.