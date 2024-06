Alicia Machado reveló que tuvo un romance con estrella de la música latinoamericana: "me enamoré perdidamente del 'señor de las cuatro décadas'"

La exmiss Universo venezolana Alicia Machado reveló en el programa mexicano de televisión en el que participa, Top Chef VIP 3, que cuando tenía 20 años tuvo un romance con un reconocido cantante.

No se pierda | Destino América: conozca cada uno de los estadios donde se jugará la Copa América 2024 ↓

Fue luego de una prueba del mencionado espacio de entretenimiento que Machado presentó un platillo al que bautizó: ‘Mi primera velada de amor’.

El plato, según la venezolana, le recuerda a uno parecido que le preparó al popular artista de nacionalidad guatemalteca.

“Cuando tenía 20 años conocí a una persona que estuvo en mi vida casi 8 años, digamos que fue mi primer gran amor. Esa persona me lleva a mí casi 20 años de diferencia, me enamoré perdidamente de él, era muy jovencita. Tenía a este novio maravilloso, un día me dijo que iba (para mi casa) y me volví como loca, y le preparé esta pasta”, expresó Machado.

Al ser preguntada por el jurado sobre el nombre del cantante, Machado develó: “Después dicen que las mujeres nos hacemos publicidad (...) fue el señor de las cuatro décadas, Arjona (Ricardo)".

Hace unos días, tanto en Venezuela como otros países de Latinoamérica, la Machado y su connacional, el cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’, son tendencia.

El momento de tensión se vivió en Top Chef VIP 3, en pleno reto de parejas. Antes de que empezara la prueba, la exreina de belleza empezó el acalorado intercambio de palabras con 'El Puma'.

El reto consistía en que Machado debía, detrás de una pared, indicarle al Puma los alimentos e instrumentos de cocina que debía manipular.

“Puma, vamos a competir tú y yo, así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje, y necesito que en este reto me escuches”, advirtió Machado.

Luego, en solitario, Machado frente a la cámara resaltó: “El Puma es muy adorado, muy querido, pero ya es una persona que está grande, que está mayor y de repente tiene esos ataques de necedad”.

Volviendo al reto, tras las declaraciones de Machado, el Puma, que por varios segundos hacía gestos de incredulidad, expresó delante de otros compañeros: “Ya empezó el kinder, tranquila (...) Así no Alicia”.

Luego de la prueba y del encontronazo, Alicia reflexionó e intentó disculparse con 'El Puma'. No obstante, el artista rechazó la excusa.

Debido a que ambos fueron amenazados por no cumplir con el reto pautado, el jurado decidió que 'El Puma' no siguiera en la competencia.