"Doy gracias a Dios de que me eliminaron, no imagino la situación de ella si hubiese perdido": 'El Puma' tras encontronazo con Alicia Machado

En Venezuela, México y otros países de la región, la exMiss Universo venezolana Alicia Machado y su connacional, el cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’, son tendencia.

Las celebridades del país caribeño protagonizaron una polémica discusión en medio de un reality show mexicano.

El momento de tensión se vivió en el programa del país azteca, Top Chef VIP 3, en pleno reto de parejas.

Antes de que empezara la prueba, la exreina de belleza empezó el acalorado intercambio de palabras con 'El Puma'.

El reto consistía en que Machado debía, detrás de una pared, indicarle al Puma los alimentos e instrumentos de cocina que debía manipular.

“Puma, vamos a competir tu y yo, así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje, y necesito que en este reto me escuches”, advirtió Machado.

Luego, en solitario, Machado frente a la cámara resaltó: “El Puma es muy adorado, muy querido, pero ya es una persona que está grande, que está mayor y de repente tiene esos ataques de necedad”.

Volviendo al reto, tras las declaraciones de Machado, el Puma, que por varios segundos hacía gestos de incredulidad, expresó delante de otros compañeros: “Ya empezó el kinder, tranquila (...) Así no Alicia”.

Luego de la prueba y del encontronazo, Alicia reflexionó e intentó disculparse con 'El Puma'. No obstante, el artista rechazó la excusa.

Debido a que ambos fueron amenazados por no cumplir con el reto pautado, el jurado decidió que 'El Puma' no siguiera en la competencia.

Luego de que el jurado anunciara que Rodríguez no seguía en el reality, Machado simplemente le pasó por al lado y se fue a la sala con sus otros compañeros, algo que indignó a varios de los participantes.

Tras ser descalificado y al ver como Machado ni siquiera tuvo un gesto de cortesía hacia él, el cantante manifestó: “Le di gracias a Dios de que me eliminaron a mi, porque no me imagino la situación de Alicia si hubiese perdido”.

El Puma se convirtió en el octavo eliminado del programa, antes de entregar el delantal, con la serenidad que lo caracteriza, aseveró que del reality se lleva en el corazón “buenas amistades”.