Amber Heard se mudó a España tras perder juicio contra Johnny Depp

La actriz estadounidense Amber Heard se mudó a España tras perder juicio contra su exesposo, el reconocido actor Johnny Depp.

De acuerdo con varios medios internacionales, Heard decidió trasladarse a Madrid para mantener un bajo perfil y poder criar a su hija Oonagh Paige, de dos años.

"Ella es bilingüe y habla perfectamente español. Está feliz allí criando a su hija lejos de todo el ruido", dijo una amiga de la actriz al Daily Mail.

La actriz habría vendido su casa en Yucca Valley, California por un millón de euros y desde entonces ha pasado mucho tiempo en Madrid.

VEA TAMBIÉN Amber Heard llega a un acuerdo en el caso de difamación contra Johnny Depp o

"No creo que tenga prisa por volver al trabajo o a Hollywood, pero probablemente volverá cuando sea el momento adecuado para el proyecto adecuado" añadió.

Cabe destacar que, tras perder el juicio contra Johnny Depp, la actriz informó haber llegado a un acuerdo en el caso de difamación presentado en su contra por su exesposo.

“Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y al hacerlo, mi vida tal como la conocía fue destruida. La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión amplificada de las formas en que las mujeres son revictimizadas cuando se presentan”, dijo.

Esto se da luego de que el jurado del caso dictaminara que ella había dañado la reputación de su exmarido con un artículo de opinión del 2018 en el que se identificaba como una “figura pública que representaba el abuso doméstico”.

VEA TAMBIÉN El cambio de imagen de Johnny Depp que dejó sorprendido a más de uno o

"Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y de hacerlo en términos que puedo aceptar. No he hecho ninguna concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz en el futuro", sostuvo la actriz.

Entretanto, el jurado le otorgó a Depp 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos que fueron reducidos a 350.000 dólares. Asimismo, le concedió a Heard 2 millones de dólares en daños compensatorios tras presentar una denuncia contra su expareja por difamación.

"Durante demasiados años he estado enjaulada en un proceso legal arduo y costoso, que se ha mostrado incapaz de protegerme a mí y a mi derecho a la libertad de expresión. No puedo permitirme arriesgarme a una factura imposible, una que no es solo financiera sino también psicológica, física y emocional", concluyó.