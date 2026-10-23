Arrestan al reconocido reggaetonero Bryant Myers en Florida: enfrenta cuatro cargos, incluido un delito grave de evasión y fuga de un oficial de la ley

El rapero puertorriqueño Bryant Myers, reconocido por su participación en éxitos del género urbano latinoamericano, fue arrestado el viernes por la mañana en el condado de DeSoto, Florida, tras una persecución policial en la que presuntamente alcanzó velocidades superiores a los 180 kilómetros por hora.

Según informó un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de DeSoto a TMZ, Myers, cuyo nombre real es Bryan Robert Rohena Pérez, enfrenta cuatro cargos, incluido un delito grave de evasión y fuga de un oficial de la ley.

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Adicionalmente, se le imputan dos cargos menores: posesión de marihuana de menos de 20 gramos y posesión de parafernalia de drogas.

Las autoridades señalaron que el artista fue registrado también por operar un vehículo excediendo el límite de velocidad en más de 80 kilómetros por hora en una zona de 96 km/h.

Según el reporte policial, Myers circulaba a 113 millas por hora (aproximadamente 182 km/h) antes de su detención.

De acuerdo con la versión oficial, los agentes intentaron detener al vehículo del rapero, pero este continuó su marcha durante aproximadamente 11 kilómetros desde el punto inicial donde fue avistado. Finalmente, el conductor detuvo su SUV y procedió a salir con las manos en alto.

Los oficiales reportaron haber encontrado "dos paquetes de marihuana sabor 'frambuesa azul' en su bolsillo, junto con una bolsa abierta de marihuana en la consola central del vehículo".

Un video difundido por la Oficina del Sheriff muestra el momento en que un automóvil pasa a gran velocidad frente a los agentes, y posteriormente el conductor sale del vehículo con las manos extendidas por la ventana y las coloca detrás de su cabeza.

Bryant Myers saltó a la fama internacional en 2016 tras su colaboración en "Cuatro Babys" del artista colombiano Maluma, tema que alcanzó el puesto número 15 en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

El rapero también es conocido por su canción "Esclava", que lo consolidó como una figura destacada del género urbano en su natal Loma Alta, Puerto Rico.

Hasta el momento, el artista permanece bajo custodia en la cárcel del condado de DeSoto, y no se ha emitido información oficial sobre su situación legal actual ni declaraciones por parte de sus representantes.