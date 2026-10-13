Rapero Sean ‘Diddy’ Combs es ingresado de urgencias a un hospital tras sufrir un golpe en la cabeza en prisión

El productor musical y rapero norteamericano Sean ‘Diddy’ Combs fue trasladado de urgencias a un centro hospitalario para recibir tratamiento especializado tras sufrir una lesión en la cabeza dentro de la prisión federal donde cumple condena.

El incidente obligó a desplegar un operativo de traslado médico desde la Institución Correccional Federal Fort Dix, ubicada en el estado de Nueva Jersey, hacia un centro asistencial externo para descartar afectaciones neurológicas de gravedad.

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Fuentes cercanas al centro penitenciario confirmaron que la vida del artista no corre peligro, con la precisión de que el recluso permaneció consciente y con capacidad de comunicarse antes y durante el trayecto asistencial fuera del complejo federal.

“Estamos al tanto de las informaciones relativas a Sean Combs y trabajamos para confirmar las circunstancias exactas. La salud y el bienestar de Sean son nuestra prioridad inmediata, y agradecemos a todos los que se han puesto en contacto con nosotros”, manifestó su portavoz oficial a través de un comunicado emitido ante la prensa.

El hecho genera inquietud en el sistema penitenciario debido a los recientes episodios de inseguridad y altercados en los que se vio involucrado el artista dentro del establecimiento correccional, incluidos antecedentes por tenencia de objetos prohibidos y riñas con otros internos.

Este imprevisto médico sacude el entorno del polémico empresario, lo que capta la atención mediática internacional a la espera de un reporte oficial por parte del Buró Federal de Prisiones.

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Los peritos señalan que las constantes alteraciones en la conducta del recluso podrían perjudicar sus solicitudes de libertad condicional, con un impacto directo que condiciona de forma severa el cumplimiento de su condena bajo la estricta vigilancia de las autoridades federales.