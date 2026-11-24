Sofía Vergara regresó a Barranquilla y, desde su llegada, ha dejado ver la emoción que siente por estar nuevamente en la tierra que la vio nacer. La actriz y empresaria llegó a la capital del Atlántico el lunes 23 de noviembre, acompañada de su madre, Margarita Vergara, y de su hijo Manolo, para participar en un homenaje organizado por la Alcaldía, que tendrá lugar este martes 24 de noviembre.

"¡Llegó @sofiavergara a su Barranquilla querida! Nuestra ciudad recibe con los brazos abiertos a una de sus hijas más queridas. Hoy celebraremos su regreso a la tierra que la vio nacer con un homenaje muy especial. ¡Nos vemos en el Gran Malecón, a las 5:30 p. m.! Bienvenida a casa, Toty. Barranquilla se llena de alegría con tu llegada", publicó la Alcaldía de Barranquilla en sus redes sociales.

Sin embargo, antes del reconocimiento oficial, la barranquillera ha disfrutado de varios momentos junto a sus familiares y amigos, quienes le prepararon una bienvenida en la que no faltaron los dulces, la comida y la música tradicional de la región.

A través de sus historias de Instagram, Vergara compartió algunos de los regalos que recibió en el hotel donde se hospeda. Entre ellos había diferentes postres y preparaciones típicas que no dudó en probar.

"Ahora sí que no voy a poder salir de este hotel con esta bienvenida. Cómo me conocen mis amigas y mis primas. Gracias a todos por mis regalitos", expresó la actriz mientras mostraba parte de los detalles que le hicieron llegar.

Del mismo modo, la celebración estuvo acompañada de música y baile. Durante la noche del lunes, Sofía participó en una parranda vallenata y compartió con la reina del Carnaval de los Niños 2027, Isabella Daes García, quien también estuvo presente en su recibimiento y le entregó un obsequio.

La actriz no se quedó atrás cuando llegó el momento de bailar. Junto a la pequeña soberana disfrutó de las danzas tradicionales y protagonizó uno de los momentos que más llamó la atención de quienes estuvieron en el encuentro. Incluso, al referirse a Isabella, le dijo: "Soy tu tía putativa".

Pasada la medianoche, Vergara publicó fotografías y videos de la celebración en su cuenta de Instagram.

"¡Qué felicidad llegar a Barranquilla!", escribió inicialmente.

Después, acompañó otra de sus publicaciones con una frase que terminó resumiendo su regreso: "En Barranquilla se baila así!!!".

Cabe resaltar que el motivo principal de la visita de la actriz es el homenaje que le preparó la Alcaldía de Barranquilla, encabezada por el alcalde Alejandro Char. El encuentro está programado para este martes, a las 5:30 de la tarde, en el Gran Malecón del Río, donde se encuentra la escultura elaborada por el artista barranquillero Yino Márquez.

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La obra fue develada el 10 de julio de 2025, fecha en la que la actriz cumplió 53 años. Sin embargo, Vergara no pudo estar presente en aquella ocasión, por lo que esta visita le permitirá conocer personalmente el monumento levantado en su honor.

La escultura, de más de siete metros de altura, se convirtió en uno de los elementos representativos del Gran Malecón y en un reconocimiento a la trayectoria de la barranquillera, quien alcanzó reconocimiento internacional por su trabajo en producciones como Modern Family y, más recientemente, por su interpretación de Griselda Blanco en la serie Griselda, de Netflix.

Durante el homenaje, la actriz recibirá el Turbante de la Tradición del Carnaval de Barranquilla y un decreto de exaltación como barranquillera ilustre, en reconocimiento a su carrera y a la proyección internacional que ha dado a su ciudad natal.

La jornada también contará con una muestra cultural en la que participarán 50 hacedores del Carnaval, además de presentaciones de danzas tradicionales y un espectáculo musical a cargo de la cantante barranquillera Aria Vega.

En el mismo sentido, Alejandro Char celebró el regreso de la artista y destacó el orgullo que representa para la ciudad su trayectoria.

"¡Qué alegría tan grande recibir en casa a nuestra Toty Vergara! Una barranquillera que salió de esta tierra llena de sueños y conquistó el mundo con su talento y carisma", escribió el mandatario.