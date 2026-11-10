“Presiente que algo no anda bien, pero no lo comprende del todo”: revelan nuevos detalles sobre el estado de salud de Bruce Willis

El estado de salud del reconocido actor estadounidense Bruce Willis continúa generando preocupación entre sus seguidores. A sus 71 años, el protagonista de Duro de matar enfrenta las consecuencias de la demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que ha afectado progresivamente su capacidad de comunicación, comportamiento y personalidad.

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Un nuevo informe publicado por el Daily Mail el 8 de noviembre de 2026 recoge el testimonio de una fuente cercana al entorno del artista, quien entregó detalles sobre los cambios que habría experimentado durante los últimos años. Según el informante, Willis ha presentado un deterioro cognitivo considerable y actualmente estaría viviendo en un mundo que no comprende por completo.

“Él sabe que su vida es diferente, pero no cree que sea tan así. No habla de eso ni se queja mucho. Presiente que algo no anda bien, pero no lo comprende del todo. Vive en su propio mundo”, aseguró la fuente al medio británico.

Asimismo, se señaló que el comportamiento del actor ha cambiado considerablemente. Según su relato, Willis, quien durante buena parte de su carrera se caracterizó por ser una persona enérgica y conversadora, ahora permanece más tranquilo y callado.

“Ahora está más relajado. Antes tenía mucha energía y hablaba muchísimo. A veces parece un bebé que mira un objeto con curiosidad, simplemente absorbiéndolo. Pero si lo miras, parece un hombre sano de mediana edad”, agregó la fuente.

El reporte también menciona que ha comenzado a experimentar mayores dificultades para comunicarse. En algunos momentos hace pausas prolongadas mientras intenta encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que quiere decir. No obstante, es importante señalar que estos detalles corresponden al testimonio de una persona cercana citado por el Daily Mail y no a un nuevo comunicado médico de la familia.

¿Qué es la enfermedad que enfrenta Bruce Willis y cómo ha cambiado su vida?

Para comprender la situación que atraviesa el actor, es necesario recordar que su familia anunció en marzo de 2022 que se retiraría de la actuación después de recibir un diagnóstico de afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicarse.

Posteriormente, en febrero de 2023, sus familiares confirmaron que la enfermedad había progresado y que Bruce Willis padecía demencia frontotemporal.

De acuerdo con Mayo Clinic, esta condición afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, regiones relacionadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Sus síntomas pueden incluir cambios de conducta, dificultades para encontrar palabras, pérdida de interés y problemas para comprender o expresar determinadas ideas.

Además, se trata de una enfermedad progresiva cuyos síntomas pueden empeorar con el paso del tiempo. Actualmente, no existe una cura, por lo que los tratamientos están enfocados en controlar las manifestaciones de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Cabe resaltar que, mientras el actor permanece alejado de la industria cinematográfica, su esposa, Emma Heming Willis, y sus cinco hijas se han convertido en una parte fundamental de su acompañamiento.

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En septiembre de 2026, Emma habló con la revista HELLO! sobre el impacto emocional que ha tenido la enfermedad en su familia y describió la experiencia como un duelo permanente.

“Es natural: todos queremos que nuestros seres queridos estén sanos, llenos de vida y sean la persona que siempre fueron. Pero la demencia frontotemporal es devastadora y te va quitando cosas muy lentamente. Por eso, la realidad es que te encuentras constantemente en un estado de duelo”, expresó.

Finalmente, cabe mencionar que la esposa del actor también ha explicado que Bruce vive en una residencia de un solo piso, cercana a la vivienda familiar, donde recibe atención permanente. Esta decisión fue tomada para garantizar los cuidados que necesita y, al mismo tiempo, permitir que sus dos hijas menores puedan mantener cierta normalidad en su vida cotidiana.