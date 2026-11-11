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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Fútbol colombiano - Foto de referencia: EFE
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Fútbol colombiano

Así se disputará la última jornada del fútbol colombiano que definirá los clasificados a semifinales: seis equipos luchan por tres cupos

noviembre 11, 2026
Por: Luis Cifuentes
La jornada será decisiva el sábado 14 de noviembre con siete partidos simultáneos programados para las 3:30 p.m. (hora local).

La Liga BetPlay DIMAYOR llega a su momento más emocionante con la disputa de la fecha 19, última jornada de la fase regular del torneo colombiano 2026-II, donde seis equipos pelearán por los tres cupos restantes que otorgan el acceso a las semifinales del campeonato que disputarán solo ocho clasificados.

La jornada será decisiva el sábado 14 de noviembre con siete partidos simultáneos programados para las 3:30 p.m. (hora local). En el estadio General Santander, Cucuta, con chances de clasificar, recibirá a Jaguares con la obligación de obtener una victoria para acceder a los ocho.

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Entretanto, el Deportivo Cali se enfrentará al Tolima, con la clasificación asegurada, pero con la intención de clasificar segundo para tener ventaja deportiva en la próxima fase. Cabe resaltar que el Tolima con 26 puntos en la tabla general necesita una victoria para acceder a semifinales.

El emblemático estadio Atanasio Girardot acogerá el duelo entre Atlético Nacional, ya clasificado como primero, y Once Caldas, equipo que también lucha por asegurarse entre los ocho mejores.

Por su parte, el estadio El Campín, Millonarios se medirá a Alianza en la búsqueda por la clasificación.

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En los otros encuentros, Aguilas Doradas se medirá a Medellín y Bucaramanga a Fortaleza.

Este formato de programación, con múltiples partidos simultáneos* el sábado, responde a la necesidad de garantizar la equidad competitiva, evitando que algunos equipos conozcan previamente los resultados de sus rivales directos en la lucha por la clasificación.

La jornada definitoria comenzará este jueves 12 de noviembre a las 5:00 p.m. (hora local) en el estadio Departamental Libertad, donde Pasto enfrentará a Junior. Ese mismo día, a las 7:00 p.m., el estadio Bello Horizonte albergará el encuentro entre Llaneros y Boyacá Chicó.

El viernes 13 de noviembre, a las 8:30 p.m., el estadio Metropolitano de Techo será escenario del partido entre Internacional de Bogotá y Santa Fe.

Cabe resaltar que cinco equipos ya tienen su cupo asegurado en las semifinales: Atlético Nacional, América, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe.

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