Así fue como Alejandro Estrada le entregó el anillo de matrimonio en vivo a Nataly Umaña en 'La casa de los famosos Colombia'

La casa de los famosos Colombia del canal RCN vivió uno de los momentos más esperados y tensos de la competencia.

Durante las últimas semanas, la atención de los televidentes se ha posado en dos de los famosos que, al parecer, están tenido un romance dentro del reality.

Se trata de la actriz y modelo colombiana Nataly Umaña y el cantante y actor argentino Miguel Melfi, quienes se encuentran compitiendo junto a otros 20 famosos por el premio de 400 millones.

De acuerdo con las últimas trasmisiones, ambos famosos decidieron darse la oportunidad de conocerse e incluso iniciar un romance pese a que la colombiana está casada con el actor Alejandro Estrada.

Para su sorpresa, el reconocido modelo de 44 años decidió ingresar a la casa y enfrentar el escándalo que lo rodea desde hace días ante los besos y caricias entre su esposa y Melfi.

“Hola, Nataly, ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida y ante los ojos de toda Colombia, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación, y siempre pensé que superaríamos cualquier adversidad”, comenzó diciendo Alejandro Estrada.

"Te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación y, sobre todo, siempre confié en que podríamos superar cualquier adversidad", comenzó diciéndole el actor mientras la miraba fijamente a los ojos.

Estrada afirmó: "Te he visto todas las noches, he visto todo el reality y me he apartado de él los últimos ocho días, pero sobre todo me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado, antes o después".

El actor le habló de su falta de "honestidad": "Si tú y yo hubiéramos hablado a tiempo, abiertamente, tranquilamente, como te lo dejé saber antes de que vinieras acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor".

“No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, está perfecto. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado. Retiro todas mis promesas. Simplemente, lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero”, agregó.

Finalmente, el actor se despidió de la modelo con un beso en la mejilla. “Gracias por todo. Gracias, de verdad, gracias. Sé feliz. Sé muy feliz. Y ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa, por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca”, concluyó.

Con decisión de Alejandro, Nataly se veía bastante afectada pues ya que solo podía llorar mientras el jefe les diera la orden de “descongelarse”.

Minutos después de lo sucedido, la actriz reiteró que su relación con Alejandro venía mal antes de su entrada a 'La casa de los famosos Colombia' y que no eran felices como pareja.

“Yo soy la mujer más reservada y esto no lo hablaba ni con mi mejor amiga. Esto lo sabían mis papás, él y yo. Nuestra relación fue muy bonita y siempre decíamos que íbamos a luchar. Yo estaba amargada, no lo hacía feliz. Es un bacán, es lo mejor que me ha podido pasar en la vida, el hombre más bonito, es el que más lindo me ha querido en mi vida. Si fuera egoísta, yo quisiera quedarme con ese excelente hombre para siempre”, aseguró.