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Así fue como la actriz Christina Applegate descubrió que había sido diagnosticada erróneamente con esclerosis múltiple

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Actriz Christina Applegate-Foto AFP
Actriz Christina Applegate-Foto AFP
Después de vivir durante cinco años convencida de que padecía esta enfermedad autoinmune, la intérprete recibió la noticia de que sus médicos descartaron esa condición.

La actriz estadounidense Christina Applegate, de 54 años, sorprendió al revelar que el diagnóstico de esclerosis múltiple que recibió en agosto de 2021 habría sido equivocado.

Después de vivir durante cinco años convencida de que padecía esta enfermedad autoinmune, la intérprete recibió la noticia de que sus médicos descartaron esa condición, una conclusión que le provocó sentimientos encontrados.

La revelación tuvo lugar en un episodio de su pódcast MeSsy, que conduce junto a la actriz Jamie-Lynn Sigler. Visiblemente afectada y entre lágrimas, Applegate contó cómo su especialista se comunicó con ella para informarle sobre la corrección de su diagnóstico. Aunque la noticia fue recibida con alegría por quienes la rodeaban, su reacción fue muy diferente.

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“Enhorabuena, no tienes esclerosis múltiple”, fue el mensaje que, según relató, le transmitieron sus médicos. Sin embargo, la actriz explicó que no logró sentirse feliz con la noticia, especialmente porque el cambio en su historial clínico no ha significado una mejoría en los síntomas físicos que enfrenta diariamente.

La revisión médica comenzó después de que su equipo de especialistas planteara suspender temporalmente las infusiones que recibía como parte de su tratamiento, con el propósito de evaluar la respuesta de su organismo sin el medicamento.

Durante este proceso, los médicos esperaban observar cambios en los niveles de células B, un tipo de glóbulo blanco relacionado con el funcionamiento del sistema inmunitario. No obstante, según el relato de la actriz, estos valores permanecieron sin variaciones significativas tras interrumpir la terapia, lo que llevó a los especialistas a reconsiderar su caso.

A partir de estos resultados, el equipo médico realizó una nueva evaluación de su historial y de los estudios disponibles, utilizando herramientas de análisis más recientes. Finalmente, los profesionales concluyeron que el diagnóstico de esclerosis múltiple no correspondía a su condición.

Pese a que la esclerosis múltiple fue descartada, Applegate aseguró que sus dificultades físicas no han desaparecido. Por el contrario, explicó que su estado ha empeorado y que la noticia no ha representado un alivio frente a los problemas que afectan su vida cotidiana.

La actriz también ha hablado abiertamente sobre el impacto que sus problemas de salud han tenido en su rutina y en su trayectoria profesional. Por eso, la rectificación del diagnóstico no ha resuelto las dificultades que enfrenta ni ha aclarado el origen de sus síntomas.

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