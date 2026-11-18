María Corina Machado vuelve al Saime y renueva su cédula: los empleados la reciben con abrazos

María Corina Machado acudió a la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en el centro de Caracas, para actualizar sus datos de identificación y fue recibida entre abrazos y saludos por los empleados y demás venezolanos que estaban por el lugar. Una vez terminó sus trámites, la líder de la democracia compartió con los venezolanos que se acercaron a saludarla. Su equipo de prensa confirmó por redes sociales el trámite realizado.