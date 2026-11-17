Las autoridades sanitarias de Venezuela, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), activaron un cerco epidemiológico nacional tras confirmar seis fallecimientos por rabia humana en lo que va de 2026.

VEA TAMBIÉN ¿Busca regular la presión arterial y reducir los niveles de colesterol? La ralladura de la cáscara de esta fruta le puede ayudar o

Según la información disponible, cinco de los seis fallecimientos ocurrieron en el estado Zulia y uno en el estado Bolívar.

La alerta también responde al aumento de las mordeduras de animales sospechosos. En el país suramericano se contabilizan alrededor de 42.000 casos, un incremento del 25 %.

Asimismo, las autoridades detectaron el virus en más de 150 perros y gatos, situación que atribuyen, entre otros factores, a la baja vacunación de mascotas y la presencia de animales callejeros.

VEA TAMBIÉN Paso a paso para que las flores cortadas duren más tiempo en casa o

Como parte de las medidas de prevención, el Ministerio de Salud desplegó jornadas gratuitas de vacunación para perros y gatos, principalmente en nueve municipios del Zulia y otras zonas de riesgo.

También se reforzó la vigilancia epidemiológica y la atención a personas expuestas, con asistencia técnica de la OPS.

VEA TAMBIÉN El estado Zulia concentra cinco de los seis casos de rabia humana reportados en Venezuela en 2026 o

La rabia humana es una enfermedad viral zoonótica (transmitida de los animales a las personas) sumamente grave que ataca el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) y que, una vez que se manifiestan los síntomas, es casi siempre mortal.

Se transmite a través de la saliva de un animal infectado, generalmente mediante una mordedura, un arañazo profundo o si la saliva entra en contacto con heridas abiertas o mucosas (ojos, nariz, boca).

Los perros son la principal fuente de contagio en países en desarrollo, mientras que en el ámbito silvestre o en otras regiones destacan los murciélagos, mapaches, zorros, zorrillos y gatos.