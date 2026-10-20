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Martes, 20 de octubre de 2026
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Se revela la causa de muerte de querida actriz de Rebelde y detalles de sus últimos días

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Actriz y cantante brasileña Lua Blanco
Actriz y cantante brasileña Lua Blanco
De acuerdo con los reportes sobre su salud, la actriz recibió el diagnóstico cerca de tres meses antes de morir.

La querida actriz y cantante brasileña Lua Blanco, recordada por interpretar a Roberta Messi en la versión brasileña de Rebelde, falleció este domingo a los 39 años.

Blanco falleció a causa de un cáncer de intestino, según información difundida por medios brasileños y replicada posteriormente por la prensa internacional.

De acuerdo con los reportes sobre su salud, la actriz recibió el diagnóstico cerca de tres meses antes de morir.

Durante ese periodo, se sometió a diferentes procedimientos médicos, entre ellos sesiones de quimioterapia y una cirugía.

La artista optó por mantener su enfermedad en privado y compartir los detalles de su situación únicamente con sus familiares y amigos más cercanos.

Debido a esta decisión, su fallecimiento sorprendió a numerosos seguidores, quienes desconocían la gravedad de su estado de salud.

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Una tía de la actriz se refirió a sus últimos momentos y señaló que falleció sin sufrir. Asimismo, sus familiares resaltaron que estuvo acompañada por sus seres queridos durante la etapa final de su vida.

Ante la noticia, la cantante mexicana Dulce María compartió un mensaje para despedir a su colega. “Completamente en shock. Tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas, lo siento muchísimo”, escribió la cantante en su publicación.

Ambas artistas coincidieron profesionalmente en 2012, cuando la mexicana participó en la adaptación brasileña de la popular telenovela juvenil. A raíz de ese encuentro, Dulce María también compartió algunas fotografías en las que aparecen juntas durante su estancia en Brasil.

Asimismo, dedicó unas palabras de apoyo a los seres queridos de Lua Blanco y a quienes seguían su trayectoria artística. “Pido a Dios que le dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño, amor Lua bonita”, agregó.

Con este mensaje, Dulce María se sumó a las muestras de cariño y las despedidas que surgieron tras conocerse la muerte de la actriz brasileña, recordando el vínculo profesional que compartieron y expresando su solidaridad con sus familiares, amigos y admiradores.

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