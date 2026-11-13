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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Latin Grammy

Rosalía hace historia en los Latin Grammy 2026: se convierte en la primera mujer en ganar tres veces el Álbum del Año y arrasa con seis premios

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
La cantante española Rosalia en los Latin Grammy en Las Vegas-Foto EFE
La cantante española Rosalia en los Latin Grammy en Las Vegas-Foto EFE
La edición de los premios reconoció lo mejor de la música latina en una ceremonia marcada por el triunfo de la artista catalana y un homenaje póstumo al salsero Willie Colón.

La 27.ª edición de los premios Latin Grammy, celebrada el jueves en Las Vegas, consagró a la cantante española Rosalía como la máxima triunfadora de la noche al alzarse con seis galardones e inscribir su nombre en la historia de la industria musical como la primera mujer en obtener en tres ocasiones el codiciado reconocimiento a Álbum del Año, esta vez por su disco Lux.

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“Sé que tengo mucho que aprender y sé que todavía probablemente no he hecho mi mejor trabajo, pero sé que tengo todo lo que hace falta para ser la mejor”, expresó Rosalía tras recibir sus estatuillas.

La artista acumuló reconocimientos por álbum del año, canción del año y mejor canción pop con ‘La Perla’, mejor álbum alternativo y mejor video musical en formato corto por ‘Sauvignon Blanc’, además de un premio a la ingeniería de grabación.

El argentino Milo J se posicionó como el segundo artista más premiado con cuatro gramófonos dorados, los primeros de su carrera, al obtener grabación del año por ‘Niño’, mejor álbum folk por La vida era más corta, mejor actuación urbana por ‘Gil’ junto a Trueno y mejor diseño de empaque, tras lo cual reivindicó su género desde el escenario al exclamar: “¡Aguante el folclore argentino!”.

Por su parte, el uruguayo Jorge Drexler sumó tres estatuillas en las categorías de mejor álbum cantautor, mejor canción de raíz y mejor canción alternativa, mientras que los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso también consiguieron tres premios en interpretación de música electrónica, mejor canción pop-rock y mejor video musical de largo formato.

La colombiana Karol G recibió reconocimientos por mejor álbum de música urbana con Tropicoqueta e interpretación de reguetón por ‘Verano Rosa’ junto a Feid, en tanto que la también colombiana Aria Vega se impuso como artista revelación y los españoles Alejandro Sanz y Yerai Cortés triunfaron en pop contemporáneo y flamenco, respectivamente.

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La ceremonia destacó igualmente por sus actuaciones en vivo: Rosalía abrió la gala al interpretar canciones de su álbum en una escenografía celestial con nubes y bailarines, mientras que Daddy Yankee, reconocido como Persona del Año, protagonizó uno de los momentos centrales de la noche al repasar sus éxitos históricos y estrenar una colaboración junto a Bad Gyal.

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