Así fue el reencuentro entre Eugenio Derbez y Loreto Peralta tras 10 años del estreno de 'No se aceptan devoluciones'

El reconocido actor mexicano Eugenio Derbez y la actriz estadounidense Loreto Peralta se reencontraron tras 10 años del estreno de la película ‘No se aceptan devoluciones’.

Los actores se reunieron el pasado 20 de septiembre para recrear el póster oficial de la cinta y anunciar su reestreno en las salas de cine de México.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el actor celebró el cumplimento de una década del lanzamiento del exitoso film que marcó un hito en su carrera actoral.

“Un día como hoy, pero hace 10 años, ‘No se aceptan devoluciones’ llegó a los cines en México y este 28 de septiembre será reeditado en Cinépolis en México”, indicó el actor junto a varias fotografías en las que se le ve junto a la actriz.

Durante el encuentro, los actores aprovecharon para recrear una de las escenas más emotivas de la película en donde Maggie le dice a su padre que quiere ser cómo él, “inmortal”.

La película que logró ser una de las más taquilleras de la época fue dirigida por Derbez, quien le dio vida a Valentín, el soltero más "mujeriego" de Acapulco.

“Si supieran la cantidad de vidas que cambió esta película, empezando por la mía. Hay tantas historias y anécdotas que contar”, expresó el actor.

Cabe recordar que ‘No se aceptan devoluciones’ es una película mexicana de drama y comedia estrenada en 2013.

La cinta dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez cuenta la historia de Valentín, un hombre que debe hacerse cargo de su hija Maggie luego de que su madre la abandonara para migrar a Estados Unidos.

Valentín educa a Maggie y se convierte en un padre ejemplar, sin embargo, la historia cambia cuando la madre de la menor regresa para pelear por la custodia de su hija.

La historia llena de amor, enseñanzas y divertidos momentos, ha logrado a lo largo de los años, robarse el corazón de los amantes del cine.

"Cada que veo la película lloro como si fuera la primera vez que la veo"; "Hermosísima película, eres un gran actor"; "Que bien, no me lo pierdo", "Una de mis películas favoritas, la he visto incontables veces”, fueron algunos mensajes que recibió el actor.