Así suena 'La Bicicleta' de Shakira y Carlos Vives en la voz de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar, la cantante mexicana hija de Pepe Aguilar y nieta del legendario actor y músico Antonio Aguilar, estuvo en Flash Fashion de NTN24 presentando su nuevo trabajo discográfico llamado ‘Bolero’.

Sobre este nuevo álbum, la artista dijo: "Hasta el momento este es uno de los proyectos más difíciles de los que he formado parte. Esta es una nueva forma de poder disfrutar la música, es un audiovisual muy bonito en honor al Bolero”.

“Desde el momento que nací me gusta el Bolero. Esta música la escucho desde que era muy pequeña, lo que hizo que ahora la lleve en la sangre”, añadió.

Sobre su paso por Colombia, Ángela Aguilar aseguró: “Yo pensé que nadie iba a saber quién era, yo no me esperaba el recibimiento tan bonito, si sabía que la gente de aquí es muy linda porque tengo varios amigos colombianos, pero no había visto sus calles y me han tratado muy bien”.

Asimismo, señaló que para ella sería un sueño venir a cantar al Movistar Arena de Bogotá: "sería un sueño para mí cantar allá, me gustaría llevar la música mexicana por todo el mundo y seguir componiendo más música".

En la entrevista, Ángela Aguilar señaló que le gustaría cantar en otros géneros musicales como la cumbia o el vallenato, a lo que el periodista le pidió que cantara uno que se supiera y ella interpretó el coro de ‘La bicicleta’, canción de Shakira y Carlos Vives.

“Es que desde que escuché la canción de Carlos Vives con Shakira me encanta, entonces algo nuevo sería muy cool y ojalá me inviten a cantar sonidos de Colombia”, finalizó la hija de Pepe Aguilar.

Aquí la entrevista de Ángela Aguilar con Flash Fashion de NTN24: