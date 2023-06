“Aún hieren mis sentimientos”: Billie Eilish habló de las críticas que ha recibido por su aspecto físico

La reconocida cantante estadounidense Billie Eilish habló sobre las críticas que recibe constantemente por su aspecto físico lo que incluso le ha causado problemas de salud mental a lo largo de los años.

Durante una entrevista con la revista British Vogue, la artista reveló que durante la mayor parte de su vida “fue masculina y aniñada”, pero que siempre supo lo que podía y quería ser.

“Puedo ser lo que quiera cuando quiera. No necesito demostrar siempre a todo el mundo que no soy una mujer con apariencia masculina. Eso es lo que soy, pero también soy este tipo de chica, soy femenina, soy sexy, soy guapa, y también soy como nada de lo anterior, simplemente soy yo”, dijo la cantante.

Eilish también indicó que sigue siendo criticada por su aspecto físico, lo que le ha causado grandes problemas de salud mental a lo largo de su vida artística.

"Honestamente, nadie puede decir nada sobre mi cuerpo sobre lo que yo no tenga una opinión más fuerte. También creo que, si fuera más joven, si en internet se hablara de mí como lo hacen ahora a la edad de 11 años no seguiría existiendo", puntualizó.

Asimismo, se refirió a “las terapias” que realiza para sobrellevar su vida cuando “sufre una crisis” o cuando está cruzando por un momento difícil.

“Me gusta tomar largas duchas, jugar con el móvil, estar cerca de perros grandes y pasar tiempo con mi familia”, agregó.

Cabe señalar que durante la Met Gala donde se presentó con un vestido transparente en tonos negros a cargo de Simone Rocha, la artista fue elogiada como una de las favoritas de la noche por los fotógrafos.

“Cuando llegué al hotel, cambié mi ropa y volví a ser yo. Me gusto más que antes y me interesa más cómo me siento yo que cómo se sienten ellos, pero también puede que eso sea una estupidez, porque sigue hiriendo mis sentimientos”, dijo.

Billie Eilish, cuyo nombre completo es Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California.

La cantante se ha convertido en un ícono en la industria musical gracias a sus peculiares estilos, su forma de expresarse y sus grandes éxitos