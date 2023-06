Shakira revela que supo de la "traición" de Piqué cuando se encontraba en la UCI junto a su padre

La cantante colombiana Shakira ofreció una entrevista en exclusiva con la edición en castellano de la revista ‘People’ en la que habla sobre el último año de su vida en el que por un lado su carrera ha tenido un ascenso, pero que por otro le ha traído dolor por cuenta de su separación, las afectaciones de salud de su padre, William Mebarak, y la reconstrucción de, como ella misma lo define, “el nido” para el futuro de sus hijos.

Uno de los apartes claves de la entrevista es cuando narra el, quizás, momento más turbulento de su vida: la separación del exfutbolista español Gerard Pique.

La colombiana relató que se enteró de la traición de su pareja, en el peor momento, cuando se encontraba al lado de su padre en una Unidad de Cuidados Intensivos que fue remitido allí luego de una caída que tuvo en Barcelona.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto”, aseveró Shakira.

La artista menciona que en ese momento de su vida veía como se le “iba” su padre “cuando más lo necesitaba”. “Pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado. Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso”.

Shakira también le dedicó unas palabras a su madre, Nidia Ripoll, en medio de la entrevista, sobre la que afirma que ha sido clave en la recuperación de su padre. A propósito, resignada, afirma que la relación de sus papás es un ejemplo, que de hecho lamenta no haber podido seguir.

“Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo. Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”, describió la colombiana.

Sobre sus hijos, entre tanto, menciona que “son la razón” de su vida y que, tras la ruptura con Piqué, ha buscado reconstruir "el nido" en Florida, su nuevo hogar, tras mudarse de Barcelona.

"Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías", afirmó la emocionada madre.

Al hablar de la acogida que han tenido sus últimas canciones, que han marcado a millones de personas, afirma que la música le “salvó la vida” y le “dio alas para volar”. “Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles", admitió.

"Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mi misma, la música fue mi espejo", aseguró.

La entrevista se da previo a un nuevo lanzamiento, que se dará este jueves 29 de junio, de la canción ‘Copa Vacía’ que, esta vez, interpreta junto a su compatriota Manuel Turizo.