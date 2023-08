Billy Porter, reconocido actor de Pose, afirma que tiene que vender su casa por las huelgas en Hollywood

El actor y cantante estadounidense Billy Porter, reconocido por su papel en la serie de televisión “Pose”, indicó que las huelgas en Hollywood lo han forzado a poner en venta su vivienda.

La estrella hizo referencia al tema durante una entrevista concedida al periódico inglés Evening Standard, en donde abordó la situación que enfrentan miles de intérpretes desde mediados de julio cuando se unieron a la huelga de los guionistas.

Ambos gremios cesaron sus actividades para exigir mejoras salariales, buenas condiciones de trabajo, protección frente a la inteligencia artificial, claridad en el negocio del streaming, entre otras cosas.

“En el streaming las empresas son notoriamente opacas con sus cifras de audiencia. El negocio ha evolucionado. Entonces, el contrato tiene que evolucionar”, dijo al medio británico.

Para hablar de su situación personal, Porter hizo referencia a un alto empresario anónimo de la industria en Hollywood que dijo: "Vamos a matarlos de hambre hasta que tengan que vender sus departamentos". Ante esto, el actor respondió: "Ya lograron matarme de hambre".

“Tengo que vender mi casa”, agregó. "¡Sí! Porque estamos en huelga. Y no sé cuándo vamos a volver. La vida de un artista, hasta que ganes dinero, que aún no he ganado, sigue siendo cheque a cheque”.

Desde que se paralizaron las actividades en Hollywood, varios famosos se han comprometido a realizar importantes donaciones monetarias en apoyo a los afectados.

Según ha indicado el sindicato SAG-AFTRA, para gestionar ayudas económicas, materiales, o de cualquier tipo, se han realizado importantes donaciones por parte de famosos actores a nivel mundial, quienes se han comprometido con la causa.

Entre los nombres de reconocidos actores que han realizado donaciones de $1 millón de dólares o más están las reconocidas uniones maritales de Hollywood como George y Amal Clooney, Luciana y Matt Damon, Hugh Jackman y Deborra-lee Furness, Jennifer Lopez y Ben Affleck, y Ryan Reynolds y Blake Lively. Además, los actores Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson “La Roca”, Nicole Kidman, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, Meryl Streep y Oprah Winfrey.