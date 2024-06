Celine Dion confesó que por su enfermedad se ha roto varias costillas: “es como si alguien te estuviera estrangulando”

La reconocida cantante canadiense Celine Dion, famosa por sus éxitos musicales como‘My heart Will go on’ y ‘All by myself’, ha dado recientemente unas duras declaraciones sobre su estado de salud.

La intérprete ha revelado que el Síndrome de la Persona Rígida, el cual le fue diagnosticado en 2022, ha hecho que intentar cantar se sienta como si la estuvieran “estrangulando”.

En una entrevista con el presentador Hoda Kotb, del programa ‘Today’ que cuando intenta cantar siente que estuviera empujando su garganta, por lo que su voz suena totalmente apagada.

“Es como si alguien te estuviera estrangulando. Es como si alguien estuviera empujando tu garganta”, aseguró durante la entrevista.

La artista, de 56 años, que es reconocida por su amplio rango vocal y por ser una de las mejores voces dentro de la industria musical, admitió que llegar a tonos agudos, como solía hacer antes de su diagnóstico, le es muy difícil ahora.

De hecho, la canadiense comentó que toda su enfermedad inició en su garganta, sin embargo, al principio no creyó que fuera algo tan grave, pero poco después los calambres empezaron a llegar a sus manos y pies.

“Se produce un espasmo. Comenzó en la garganta. Y pensé: ‘No, está bien, todo estará bien’. Pero también puede ser en el abdomen, en la columna vertebral, en las costillas. Son calambres, pero es como estar en una posición en la que no puedes desbloquearlos”, añadió.

Celine también explicó que “en un momento me rompí costillas porque a veces, cuando es muy grave, se puede romper”.

Es la primera vez que Dion sale a hablar en una entrevista televisada sobre su estado de salud, las veces anteriores que se han tenido detalles sobre su estado han sido por medio de sus familiares o por artículos de medios como Vogue.

Hace unos meses, Celine le concedió una entrevista a la revista Vogue, en donde contó que nada “la detendrá” y que estaba trabajando en sus afecciones.

“Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz (…) Tengo que aprender a vivir con ello ahora y dejar de cuestionarme. Al principio me preguntaba: '¿Por qué yo? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué he hecho? ¿Es esto mi culpa?'”, relató.

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, el Síndrome de la Persona Rígida (SPS) es una afección neurológica poco común que se caracteriza por la rigidez y espasmos musculares.

Además, se caracteriza por una mayor sensibilidad a estímulos como sonidos y luces, así como por la angustia emocional que puede causar los espasmos musculares.

Tras informar sobre su condición de salud en diciembre de 2022, Celine Dion dijo que se tomaría un tiempo libre de sus compromisos profesionales para centrarse en su salud.

La artista agregó en la misma entrevista que el amor de su familia y seres más cercanos, así como de sus fanáticos, le ha ayudado a sobrellevar la situación. También agradeció al personal médico que la trata.