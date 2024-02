Como Shakira a Piqué: así fue la pulla de Belinda para su ex Christian Nodal

Al igual que la ruptura entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué, la separación entre los cantantes Belinda y Christian Nodal generó ruido entre sus seguidores y la opinión pública.

Según la prensa especializada en celebridades, los artistas sostuvieron una relación de un año y medio hasta que en febrero de este 2022 el intérprete de “Ya no somos ni seremos” confirmó la separación de la que era su pareja.

Aunque se dice que la ruptura se dio debido a una supuesta infidelidad por parte de Nodal, lo seguro es que todo terminó mal y Belinda lanzó una canción en la que hace referencia a su expareja, quien por amor se había tatuado partes de su cuerpo en honor a la intérprete de “Ángel”.

Se trata de “Cactus”, una canción que desde el nombre hace referencia a Cristian Nodal que tiene esta planta como símbolo de su música y carrera, al punto de usarlo en el nombre que usa en su cuenta de Instagram.

Estrenada este 31 de enero de 2024, el tema comienza con un claro mensaje de desamor en el que afirma que “quiere sacar todo lo que lleva cargando mi corazón”.

“Mi pecho no es bodega, todo pa' fuera. Lo que me hace mal, se va pa' la mierda. No fuiste lo que esperé de ti. Carajo, cómo me hiciste sufrir”, entona la artista en la primera parte.

Pero evidentemente la canción sube de tono más adelante y lanza un contundente dardo contra Nodal en el que menciona el tatuaje que se realizó de su mirada en el pecho: “¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros?”, señala.

Asimismo, Belinda menciona el momento en el que Nodal le propuso matrimonio en 2021 cuando éste la sorprendió con un costoso anillo de compromiso.

“No todo fue lo que me mostrabas. Si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar”, entonó.

La canción, que fue comparada con la Bzrp Music Session de Bizarrap junto a Shakira, suma casi 5 millones de reproducciones en Youtube y recibe comentarios en apoyo a Belinda.

“Fue lo más sincera hablando de su dolor sin insultar, siempre será la niña nice, elegante hasta para enviar mensajes”, escribió una usuaria de la plataforma.