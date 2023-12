Nodal se sincera sobre su nueva vida lejos de México y dice que vivir en Argentina fue "volver a sentirse como un humano"

El cantante mexicano Christian Jesús González Nodal, conocido en el mundo de la música como Christian Nodal, se refirió a su nueva vida en Argentina junto a su esposa y su pequeña hija.

Según se conoció, Nodal tomó la decisión de dejar su natal México para irse a la tierra de su pareja Julieta Emilia Cazzuchelli (nombre real de Cazzu) a comienzos de 2023.

Durante una entrevista con el creador de contenido Mario Chávez para su canal de YouTube, hace unos días, el artista habló con franqueza sobre su nueva etapa y contó detalles de cómo afronta el proceso lejos de México.

VEA TAMBIÉN Christian Nodal y Cazzu comparten la primera fotografía con su bebé o

“Veía que todo mundo avanzaba en su vida y yo estaba estancado, con más billetes, con más fama, con más todo, pero vacío, sin vida; no tenía una casa a donde llegar a dormir", sostuvo.

Por otra parte, habló sobre su nueva casa y su nuevo estilo de vida alejado de la fama.

"Vivo en un campo donde no se cruza nadie con quién platicar… Están unos vecinos muy allá a lo lejos, tengo una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos. Ahí me la paso viendo películas", agregó.

En ese contexto, Nodal destacó que su nueva vida le ha permitido vivir como una persona normal: “Voy, hago mis compras, yo manejo, no traigo seguridad, no traigo nada de eso y vuelvo a sentirme como un humano".

VEA TAMBIÉN Christian Nodal reveló el motivo por el cual quiere quitarse los tatuajes de su rostro o

A mediados de septiembre, la pareja de artistas compartió por medio de sus redes sociales la noticia de que ya son padres y publicaron la primera fotografía de su bebé para que el mundo pudiera conocer la noticia.

Nodal, de 24 años, y Cazzu, de 29, hicieron el anuncio por medio de sus respectivas cuentas de Instagram en las que compartieron la fotografía con su bebé acompañada con la descripción: “14.09.23 ☀️”.

El embarazo de Cazzu se mantuvo en secreto durante bastante tiempo, hasta que la cantante revelará que estaba en la dulce espera durante uno de sus conciertos el 15 de abril en Buenos Aires, Argentina.