Cumplió un año Music Session #53, la canción con Bizarrap en la que Shakira descargó todo sobre Piqué

El 11 de enero de 2023, la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap lanzaron Music Session #53, una canción que rompió varios récords a tan solo horas de su estreno, pero que también despertó una amplia polémica por su letra, llena de mensajes directos sobre su ruptura con el futbolista español Gerard Piqué.

Frases como “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”… “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda”… “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”, marcaron la conversación de los seguidores de la colombiana durante varias semanas.

VEA TAMBIÉN "Ya cásense y sean felices por siempre": el mensaje de Alejandro Sanz a Shakira que avivó el deseo de verlos juntos o

La letra de esta canción caló profundamente en la opinión pública no solo por las atribuciones hacia Piqué, sino también porque muchos se sintieron identificados con sus estrofas, al relacionar la historia con algo parecido que les pasó en sus vidas.

De hecho, el tema terminó por convertirse en una pieza musical que para muchos promueve el empoderamiento femenino y la capacidad de encontrar en el dolor el aliento para lograr mejores cosas, convirtiendo en un slogan la popular frase: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Durante los premios Billboard 2023, donde Shakira fue galardonada Mujer del Año, la barranquillera reconoció: “Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de los que creemos, más independientes de lo que nos enseñaron”, dijo.

“¿A qué mujer no le ha pasado que, por buscar la atención o el cariño del otro, se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”, agregó.

“Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”, dijo Shakira en este emotivo discurso.

Pero muchas cosas más se han conocido sobre Music Session #53. Por ejemplo, en una entrevista con el medio Hola, la cantante habló sobre lo que fue la realización y producción de varias de sus canciones, entre ellas la realizada con el DJ argentino.

Según contó, durante la preparación del sencillo su equipo le sugirió cambiar la letra del tema, la cual iba aún más cargada de dardos contra Piqué y su nueva pareja, la española Clara Chía.

“Gente de mi equipo intentó convencerme de que cambiara la letra, pero yo no soy una diplomática de la ONU, soy una artista y, ante todo, una mujer”, dijo Shakira.

VEA TAMBIÉN Rompió el silencio: Sofía Vergara reveló el verdadero motivo por el que se separó de Joe Manganiello o

“Siempre he sido honesta conmigo misma y con los demás y no puedo vivir en un mundo en el que tengo que esconder mis sentimientos, en el que no puedo sublimarlos”, agregó.

Definitivamente, con su canción Music Sessions #53, Shakira y Bizarrap hicieron historia en el mundo de la música. Incluso, según indicó Guinness World Records en su cuenta oficial, fueron cuatro los títulos que lograron con esta producción.

La sesión se convirtió en la canción más escuchada en Spotify en menos de 24 horas con 14.393.342 reproducciones por parte de los seguidores.

Además, al final de la primera semana, dicha cifra logró alcanzar la impresionante cifra de 80.646.962, lo que la convirtió en la canción latina con mayor reproducción en Spotify.

Asimismo, su estreno en YouTube batió el récord de la canción latina más vista en 24 horas con 63.000.000 de visitas.

Hoy, un año después, Music Sessions #53 suma 677 millones de reproducciones en esta plataforma.