Curiosa manera de saltarse el protocolo: la vestimenta del actor Adam Sandler en los Premios Oscar 2025

El actor estadounidense Adam Sandler protagonizó un curioso momento en la 97ª edición de los premios Oscar.

El también escritor, director y productor del séptimo arte, dijo “presente” en la gala que premia la distinción de las artes y las ciencias cinematográficas.

Su entrada en el certamen ha sido bastante comentada, ya que el intérprete del personaje ‘Michael Newman’ en la cinta ‘Click: Perdiendo el control’, se saltó el protocolo del evento con su insólita vestimenta.

No obstante, es más que obvio que se trató de una rutina de comedia entre el actor y el presentador Conan O'Brien.

Durante el monólogo de apertura, el anfitrión O’Brien se dirigió a Sandler por su atuendo, lo que desató una serie de intercambios humorísticos.

“Adam, ¿qué estás usando?, estás vestido como un tipo que juega póker en línea a las dos de la mañana”, cuestionó en tono de broma el presentador.

Por su parte, Sandler, que vestía un suéter azul celeste con cremallera y pantalones cortos deportivos, respondió con sarcasmo.

“Nadie estaba pensando en lo que llevaba puesto hasta que tú lo mencionaste. Me gusta cómo me veo, porque soy una buena persona. No me importa qué llevo o qué no llevo”, pronunció con humor el actor.

En cuanto a la premiación, 'Anora’ se llevó el Oscar a mejor película. Asimismo, la protagonista de este trabajo cinematográfico, Mikey Madison, sorprendió al llevarse el Oscar a mejor actriz.

Sean Baker, a su vez, se alzó con el Oscar a mejor director por ese film, mismo que habla del desamor entre una estríper y un heredero ruso en Nueva York.

Entretanto, Adrien Brody se llevó el Oscar a mejor actor por su interpretación de un arquitecto húngaro que emigra a Estados Unidos tras sobrevivir al Holocausto en 'The Brutalist'.