Juan Fernando Quintero se pronunció sobre los rumores de lo que sería la salida de su actual club: "Dije que estaba bien y que se encargaba mi representante"

El mediocampista Juan Fernando Quintero le salió al paso a los rumores que se han creado alrededor de su relación con los dirigentes del América de Cali y su continuidad en el conjunto “Escarlata”, institución con la que tiene un contrato vigente hasta el año 2027.

En el programa Palabras Mayores de Win Sports y Antena 2, Quintero rompió el silencio acerca de su continuidad con los “Diablos rojos” que se daría en los próximos días debido a la situación financiera que atraviesa el club.

El jugador manifestó al periodista Carlos Antonio Vélez que el conjunto vallecaucano le notificó que no contaran con él para la siguiente temporada, debido a que actualmente los recursos económicos son limitados.

“Ni siquiera soy yo. Tenemos una reunión con el club; queremos terminar todo de la mejor manera. Recibí un llamado del club en el que me dijeron que no podían contar más conmigo por la situación y está perfecto. Yo dije que estaba bien y que se encargaba mi representante”, expresó el volante, que dejó ver que el América de Cali ya habría tomado una decisión frente a su futur.

Pero no fue todo, Quintero se mostró sorprendido con las más recientes declaraciones de Marcela Gómez, presidenta del América de Cali, quien, en la presentación del Diego Gabriel Raimondi, como nuevo técnico, dijo que tenían un diálogo pendiente. “Me parece extraño que la presidenta diga que tenemos una conversación pendiente cuando ya me lo dijeron. Son cosas que pasan en el fútbol y son ajenas a uno, pero no tengo ningún problema, se termina de la mejor forma”.

El volante de 32 años expresó que cuando tomó la decisión de retornar al fútbol colombiano, no solo lo hizo por un tema personal, también lo hizo porque le pareció muy atractivo el proyecto a largo plazo que en su momento le planteó el América de Cali.

Juan Fernando Quintero también dejó ver que ha tenido contacto con las directivas del Junior, pero hasta que no defina su situación con la institución “Escarlata” no va a escuchar propuestas por respeto al club con el que actualmente tiene un vínculo.

“Sí, me han preguntado, pero por obvias razones no puedo estar escuchando a nadie. Hasta que yo no solucione la situación, no voy a escuchar a nadie más. Tengo ofertas, pero el deber y el derecho es América”, manifestó el futbolista.

¿Qué se ve haciendo Quintero en el futuro?

Juanfer también habló de lo que quiere hacer cuando termine su carrera como jugador profesional, y dijo que tiene claro que en un futuro quiere regresar a River Plate como director deportivo.