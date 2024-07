Falleció Bob Newhart, actor de ‘The Big Bang Theory’ y ‘Young Sheldon’, a los 94 años

El mundo del entretenimiento despide a una de sus estrellas, esta vez se trata Bob Newhart, reconocido por darle vida al profesor ‘Protón’ en la famosa serie estadounidense ‘The Big Bang Theory’.

Por medio de un comunicado, su representante, Jerry Digney, informó que el actor y humorista falleció a los 94 años en residencia en Los Ángeles, tras batallar con una serie de problemas de salud.

Ante la noticia de su fallecimiento, el co-creador de la sitcom ‘The Big Band Theory’, Chuck Lorre, lamentó el fallecimiento del humorista asegurando: “Por años le rogué a Bob que apareciera en uno de mis programas".

“Él siempre dijo que no. Pero luego se enamoró de ‘The Big Bang Theory’ y aceptó. Tuve la oportunidad de trabajar con una leyenda de la comedia. Un maestro en este trabajo, y un hombre amable y gentil”, acotó.

Antes de convertirse en actor de comedia, en 1960 Newhart ganó dos premios Grammy al mejor álbum y mejor artista revelación por The Button-Down Mind of Bob Newhart (La abotonada mente de Bob Newhart), el primer álbum de comedia de la industria musical en alcanzar el primer puesto de las listas de ventas.

Después lanzó su espectáculo 'The Bob Newhart Show' en la cadena NBC, y una serie homónima en los 1970 en la que interpretó a un psicólogo de Chicago, que lo catapultó al olimpo de los iconos de la televisión estadounidense.

En la estela del éxito televisivo, incursionó en el cine en películas como 'In and Out' (1997) y 'Elf' (2003).

En 2010, encarnó el papel de profesor ‘Protón’ en la serie sobre física 'The Big Bang Theory' en la cadena CBS, una de las más vistas en todo el mundo.

Su papel como el profesor Arthur Jeffries, el ‘profesor Protón’, le valió en 2013 un premio Emmy.

Newhart también prestó su voz para los personajes animados de las películas de Disney ‘Bernardo y Bianca’ en 1977 y para la secuela ‘Bernardo y Bianca al rescate’ en 1990, donde interpretó al valiente ratón Bernard.

Además, también participó en importantes producciones como: ‘Legalmente rubia 2’, ‘NCIS’, ‘Amas de casa desesperadas’ y su último proyecto ‘Young Sheldon’.