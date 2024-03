‘Donador de Sangre’: la canción con la que Daddy Yankee se estrena como cantante cristiano

Durante mucho tiempo el cantante puertorriqueño Daddy Yankee logró convertirse en uno de los más grandes referentes dentro del género del reguetón con éxitos musicales como: ‘Gasolina’, ‘Limbo’, ‘Dura’, ‘Rompe’, ‘Pose’, ‘Lo que pasó, pasó’, ‘Ella me levantó’, entre otros.

La larga carrera de ‘Big Boss’, lo convirtió en uno de los más respetados dentro de la música urbana, al punto de ser una referencia y ejemplo a seguir para los nuevos artistas que incursionan en este género.

Sin embargo, tras 32 años de carrera musical, el pasado mes de diciembre el artista boricua anunció su retiro de los escenarios para dedicarse a la religión.

Desde marzo de 2022, Yankee había anunciado su gira de despedida, en donde los últimos shows se iban a realizar en su tierra natal, sin embargo, por distintas circunstancias se fueron aplazando hasta que finalmente se pudieron dar a inicios de diciembre de 2023.

En el escenario, el artista comentó que, pese a que era su último show, representaba para él uno de los momentos más importantes de su vida y carrera.

“Mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito”, expresó.

Yankee también pronunció: “pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma’? Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”.

“El que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo”, remarcó el cantante.

Ahora, meses después desde su anuncio de que se iba a dedicar de lleno a la religión, el considerado por muchos como “máximo exponente del genero urbano latino”, regresó con el tema musical cristiano 'Donante de Sangre', en el que habla sobre cómo gracias a la ayuda de Dios pudo volver a la vida.

“De muerte pasé a la vida por la sangre del calvario y ¿dónde están? Los que decían que no me iba a salvar. Los que decían que vendí mi alma a Satán, por fama y dinero eso dijeron fariseos modernos”, es parte de la letra de la canción.

Yankee, asimismo, explicó: “En 2022, he anunciado al mundo un cambio para una vida mejor, con un mensaje positivo y edificante. Me estoy embarcando en "un nuevo comienzo" y estaré dedicado a mi fe y propósito”.

A su vez, aseveró que lanzar este tema musical el Viernes Santo lo hizo con la intención de rendirle un “homenaje a Jesucristo”, ya que “Jesús le ha salvado y le ha puesto en un nuevo camino en esta vida, siendo sanado por su sangre, camino libre por su sangre y hacerlo diferente de lo que era antes. La letra reconoce que hay cosas más importantes en la vida que el ego, la fama y el dinero”.

El intérprete de ‘Gasolina’ también aseguró que tal y como lo dijo en su último concierto, “la música, las redes sociales, predicas, conciertos u otros tipos de eventos de las plataformas serán usadas para el servicio del Reino de Dios”.

“Pedro, al conocer a Jesús, siguió con su mismo oficio de pescador, pero con otro propósito, se convirtió en pescador de hombres. Al igual que yo, continuo en la música, pero con un nuevo propósito, llevar luz y el evangelio del Señor a todas las almas del mundo. Y en esta ocasión con el tema: ‘Donante de Sangre’", acotó el artista.

El videoclip de la canción ya cuenta con más de un millón de reproducciones y 132 me gusta, además de contar con comentarios de varios usuarios en los que apoyan su decisión de dedicarse a la religión.

En el pasado, Yankee reveló que tuvo una segunda oportunidad y que Dios le envió “un verdugo” en varios momentos de su vida que no vio venir: “Me envió un verdugo llamado la salud”, manifestó el puertorriqueño.

"Estoy un día en Colombia al borde de la muerte, estoy en el hospital al borde de la muerte, un pie aquí y un pie allá... Yo he estado al borde de la muerte en varias ocasiones y les puedo hablar de la experiencia de lo que ve el ángel de la muerte, de sentirlo ahí", relató.

Por otro lado, recordó que también vio de cerca la muerte luego de ser víctima de impactos de bala y de los que salió con vida "de milagro".

"Dios hizo un milagro conmigo desde chamaquito, me protegió de la muerte. ¿Sabes lo que es que te tiren con rifles de 47 encima de ti?... Yo sé lo que es la muerte y estar en la camilla de un hospital al borde de la muerte también", añadió el boricua.