Dulce María se despide con emotivo mensaje de su compañera de ‘Rebelde’: “Estoy en shock”

La actriz y cantante mexicana Dulce María lamentó el fallecimiento de Lua Blanco, actriz brasileña que dio vida a Roberta Messi en la versión de Rebelde realizada en Brasil.

La integrante de RBD compartió su mensaje de despedida, un día después de que la familia de la artista confirmara su muerte en Río de Janeiro, a los 39 años, tras varios meses de luchar contra el cáncer.

A través de sus historias de Instagram, Dulce María publicó una imagen difundida por Rolling Stone Brasil, en la que aparecía el rostro de Lua Blanco junto a los años “1987-2026”.

Ambas artistas coincidieron profesionalmente en 2012, cuando la mexicana participó en la adaptación brasileña de la popular telenovela juvenil. A raíz de ese encuentro, Dulce María también compartió algunas fotografías en las que aparecen juntas durante su estancia en Brasil.

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La noticia tomó por sorpresa a la exintegrante de RBD, quien expresó su conmoción al recordar la oportunidad que tuvo de conocer a la actriz y trabajar con ella.

“Completamente en shock. Tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas, lo siento muchísimo”, escribió la cantante en su publicación.

Asimismo, dedicó unas palabras de apoyo a los seres queridos de Lua Blanco y a quienes seguían su trayectoria artística. “Pido a Dios que le dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño, amor Lua bonita”, agregó.

Con este mensaje, Dulce María se sumó a las muestras de cariño y las despedidas que surgieron tras conocerse la muerte de la actriz brasileña, recordando el vínculo profesional que compartieron y expresando su solidaridad con sus familiares, amigos y admiradores.