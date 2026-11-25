“Lo que tiene que hacer la mesa de negociación es ver y escuchar al país”: María Corina Machado

La líder de la democracia en Venezuela María Corina Machado respondió a NTN24 después de una charla que dio en la Universidad Central de Venezuela sobre el proceso de negociación que adelanta Dinorah Figuera y el régimen de Venezuela y dio una frase contundente: “yo creo que el proceso de negociación tiene es que ver al país”. El dirigente opositor venezolano Omar González opinó al respecto en el programa La Noche de NTN24: “son infinitas las observaciones que se le están haciendo a todo este proceso. El venezolano pide así sea de manera temporal hasta que haya un nuevo gobierno a unos magistrados decentes que generen confianza y unos rectores del CNE que de la fecha de las elecciones y habilite a todos los aspirantes a cargos de elección popular y que dejen ya las trampas, Jorge Rodríguez es un maestro en esto”.