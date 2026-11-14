“Los símbolos del terror”: así se ha sostenido el régimen en Venezuela tras perder respaldo popular

Desde el grillete electrónico de Perkins Rocha hasta las denuncias de torturas, vigilancia y persecución, la dictadura chavista ha convertido el miedo como su principal herramienta de control tras haber perdido el respaldo popular. Entre los métodos de represión que han usado está el que sufren los presos políticos, quienes fueron encerrados en centros de reclusión como El Helicoide solo por pensar diferente al régimen. Según el balance de Foro Penal, hay 321 presos políticos en Venezuela.