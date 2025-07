Nueva canciller encargada de Colombia tras la salida de Laura Sarabia genera preocupación por su cercanía con el régimen venezolano

Rosa Villavicencio, asumió este martes como canciller encargada de Colombia en reemplazo de Laura Sarabia, quien renunció días atrás por diferencias con el gobierno de Gustavo Petro.

El nombramiento de Villavicencio ha sido cuestionado ya que la funcionaria ha sido criticada por una presunta cercanía con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Y es que a través de su cuenta de X, Villavicencio defendió lo que para ella era la legalidad y transparencia de las controvertidas elecciones en Venezuela del 28 de julio de 2024 en las que el cuestionado Consejo Nacional Electoral consolidó el fraude a favor de Nicolás Maduro.

“El CNE y los observadores, testigos y partidos en Venezuela saben que el pueblo eligió”, escribió en el pasado.

Cabe recordar que Sarabia renunció días atrás en medio de la incertidumbre por el contrato de la expedición de los pasaportes en Colombia.

El jefe de gabinete, Alfredo Saade, anunció que no iba a haber prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons para este trámite, contradiciendo la decisión tomada por Sarabia, quien había dicho que era necesaria una prórroga del contrato por 11 meses mientras se avanzaba el convenio de Colombia con Portugal.

“En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, escribió Sarabia en su carta.

“Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con i conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público. Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar”, añadió.