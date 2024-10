El músico venezolano Porfi Baloa cuenta la trágica historia que lo llevó a componer la canción 'Recuerdos' de los Adolescentes

Víctor Porfirio Baloa Díaz, conocido artísticamente como Porfi Baloa, es un reconocido músico y compositor venezolano.

Este multiinstrumentista se ha convertido en una figura influyente en la música latina, particularmente en el género de la salsa, al ser el director de varias agrupaciones icónicas, entre ellas los Adolescentes.

En una reciente entrevista, Baloa confesó la trágica historia que lo que lo llevó a componer el tema musical ‘Recuerdos’.

El compositor contó que un compañero músico perdió a su familia en medio de la tragedia de Vargas (deslave de tierra e inundaciones ocurridas en las costas caribeñas de Venezuela en 1999 que dejó miles de muertos).

En ese momento, su colega fue hallado con vida por la Guardia Nacional y Bomberos de La Guaira, entre los escombros.

No obstante, el hombre le pidió a los socorristas que lo mataran, ya que en sus manos, enterrados, se encontraban sus hijos muertos.

Baloa cuenta que tiempo después se encontró a su amigo en la calle en un estado de desorientación, debido a la pérdida de sus pequeños.

Tras esta desoladora historia, el músico venezolano buscó su piano, y llorando empezó a componer la canción ‘Recuerdos’.

Esto dice parte del tema musical: “Siento que me muero cuando despierto y no estás. Siento que se ha ido gran parte de mi vida. No puedo hablar y es que no lo creo. Me duele el alma, me duele el cuerpo. No se puede explicar, hay que vivir y sentirlo”.

“Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo. De todo el tiempo que viví contigo. No soporto el dolor que estruja mi alma. Resignarme a vivir sin estar contigo. Pero así es el destino así es la vida. Nos da felicidades y nos da tristeza. Nadie escapa de eso a todos nos llega. Solo queda hacer el bien y decir amén”, dice el coro de la canción.

Este trabajo musical de Baloa nos recuerda que la vida son momentos que hay que vivir con gratitud y resiliencia para dejar en nuestros seres queridos el mejor de los ‘recuerdos’.