“Él pagó mi fiesta de cumpleaños”: Maluma reveló detalles íntimos de su amistad con Marc Anthony

El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, participó en uno de los programas de televisión más importantes de los Estados Unidos, en donde reveló varios aspectos desconocidos de su vida privada, como su amistad con su colega Marc Anthony.

Durante su paso por el programa ‘The Tonight Show: Starring Jimmy Fallon’ el intérprete de ‘Según quién’ conversó sobre su amistad con el salsero neoyorquino Marc Anthony, con quien más allá de una relación laboral ha podido construir una sólida amistad.

Maluma confesó que considera al intérprete de ‘Flor pálida’ como un “hermano mayor” y que es alguien a quien ha admirado desde que era muy niño, ya que sus padres escuchaban la música del salsero siempre.

“He sido fan de él desde niño, mis padres me criaron con su música”, le contó Maluma al conductor estadounidense Jimmy Fallon.

El reguetonero reveló que sus acercamientos con Marc se dieron porque un día le dijeron que el salsero, de 55 años, lo quería conocer, ya que ambos estaban viviendo en Miami.

“De repente recibí un mensaje de texto que decía: ‘Hey, bro, ven un rato a mi casa’, y yo quedé como ‘¿Qué? ¿Eres Marc? Ok, está bien”, añadió el cantante, que se encuentra promocionando su más reciente álbum ‘Don Juan’.

El paisa le confesó a Fallon que en su primer encuentro con Marc la conversación entre ambos se extendió por lo menos a unas ocho horas hasta altas horas de la madrugada y que lograron conectar porque “escuchamos sus canciones nuevas y las mías de ese entonces y fue maravilloso. Desde ese día nos hicimos grandes amigos”.

Desde entonces, Maluma y Marc Anthony han ido afianzando su amistad año tras año, al punto que el colombiano lo considera como una de las personas más especiales, a tal punto que el intérprete de ‘Vivir mi vida’ lo invitó a su matrimonio con Nadia Ferrera, en donde también festejaron su cumpleaños número 29.

“Él me llamó y me dijo que, si iba a ir a su boda, le dije: ‘por supuesto, pero dime el día porque sabes que estoy de tour, para agendarme’. Me dijo: ‘es el 28 de enero’, y yo le respondí: ‘hermano, ese es mi cumpleaños’”.

Maluma agregó entre risas que, para él, ese momento fue inolvidable porque “no tuve que gastar dinero en mi fiesta (…) él pagó por todo, pagó mi fiesta de cumpleaños”.

Además de su amistad, Maluma y Marc Anthony han colaborado en varias ocasiones, la primera ocasión en que pudimos ver el junte musical de estos artistas fue en 2017 cuando lanzaron la versión tropical de ‘Felices los 4’.

Ahora, seis años después, ambos volvieron a trabajar juntos para lanzar otro hit musical, ‘La Fórmula’, colaboración que salió a inicios de este año y la cual tiene dos nominaciones en los Latin Grammy: ‘Grabación del Año’ y ‘Mejor Canción Tropical’.

El artista paisa, quien acaba de terminar su gira mundial en Estados Unidos, actualmente se encuentra promocionando su nuevo álbum ‘Don Juan’.