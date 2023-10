Esta es la rara enfermedad que le ha quitado la voz a uno de los mejores chefs del mundo

El cocinero español Jordi Roca Fontané, quien es conocido a nivel global por su increíble destreza para la pastelería, enfrenta una enfermedad desde 2010 que le ha quitado su voz y la movilidad en el cuello.

Se trata de una dolencia conocida como distonía, “un trastorno del movimiento que hace que los músculos se contraigan de manera involuntaria, lo que provoca movimientos repetidos o de torsión”, según la Clínica Mayo.

Dicha enfermedad puede presentarse con espasmos musculares, los cuales pueden variar de leves a graves y pueden ser dolorosos, interfiriendo con las actividades diarias de quienes la padecen.

Durante una entrevista para 'El Periódico', Jordi Roca reveló que todo empezó hace 13 años cuando se enfrentó por primera vez a semejante molestia.

“En octubre del 2010, llegué al restaurante para el servicio de la noche y me senté en el despacho ante el ordenador y… ¡crack! ‘¿Qué pasa?’ Intentaba bajar la cabeza y no podía. Había tenido tortícolis y aquello era diferente. Me asusté. La cabeza hacía cosas que no le había ordenado. Tenía una reunión con mis hermanos. Salí con la mano en el cuello y la cabeza hacia arriba”, dijo.

Según relató el pastelero, quien en 2014 ganó el título de “Mejor chef de pastelería del mundo” de la revista Restaurant, el dolor se apoderó de su cuello y no le soltó, dejando esta parte de su cuerpo casi sin movilidad, rigidez en la cabeza y extrañas sensaciones.

Además, agregó que para el año 2016 se vio afectada su habla, pues tuvo que casi que dejar de hablar, viviendo en una constante afonía.

Recientemente, el chef ofreció una entrevista para el diario español El País en la que afirmó que aquella enfermedad era rara, pues tras varios diagnósticos se puedo constatar que se trataba de distonía cervical.

De acuerdo con las reseñas de la Clínica Mayo, la distonía en el cuello o distonía cervical hace que “las contracciones giren la cabeza hacia un lado o tiren la cabeza hacia atrás o hacia adelante y a veces con dolor”.

Por otra parte, los médicos de la clínica agregan que otras partes del cuerpo que pueden verse afectadas incluyen los párpados, la mandíbula o lengua, la laringe y cuerdas vocales, entre otras.

“He hecho desde reeducación vocal, ejercicios respiratorios, meditación... He hecho un poco de todo y todo me ha servido”, aseguró el chef.

Durante un video compartido a principio de 2023 en sus redes sociales, y en el que se nota un poco su afección en la voz, el destacado cocinero reveló que había recuperado el habla.

“Anoche le leí cinco cuentos a mi hija: Los tres cerditos, Pinocho, Caperucita Roja, La gallina de los huevos de oro y Pere sense por. Estoy muy contento, pero con algo de miedo y sufrimiento al pensar que puede ser que se vuelva a ir. Podría ser. Peor ahora toca disfrutarla y no obsesionarme con esto”, afirmó.