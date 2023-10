"Probablemente no haré música por un tiempo”: Drake habla de la enfermedad que padece

El rapero y productor canadiense, Drake, anunció este viernes que pausará su carrera “temporalmente” para concentrarse en su salud.

El artista aseguró que se tomará un "descanso de un año o más", debido a unos "problemas estomacales" que padece.

VEA TAMBIÉN Shakira y Drake despiertan rumores tras ser vistos saliendo de una fiesta o

"Probablemente no haré música por un tiempo, seré honesto. Necesito concentrarme en mi salud y recuperarme", expresó Drake.

El intérprete de 'On The Radar Freestyle' informó que, aunque los médicos sostienen que "no se trata de algo grave", últimamente ha estado sujeto a "todo tipo de problemas estomacales".

"Voy a cerrar la puerta del estudio por un rato. Tal vez un año, tal vez un poco más, espero sea temporal, pero es mi deber ocuparme de mi salud", afirmó.

"No es nada loco, pero ya sabes, todos quieren estar sanos y yo llevo años teniendo los problemas más inverosímiles con el estómago, por eso necesito concentrarme y hacerlo bien", reiteró.

El anuncio del también productor discográfico se dio el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum 'For All The Dogs'.

Hace poco el cantante se volvió viral en redes sociales por regalar 50.000 dólares a un asistente en uno de sus conciertos.

VEA TAMBIÉN Drake se presentó en Argentina y aunque cantó el tema "muchaaaachos", recibió críticas o

-La razón del obsequio-

Un hombre en el público sostenía un curioso cartel que decía: "gasté todos mis ahorros comprando entradas para mi ex y para mí. Honestamente no importa, en realidad ella es quien se lo pierde".

Luego de leer la pancarta, Drake, con micrófono en mano, preguntó sobre el escenario: "¿Pero qué le pasa a ella?... Se va a arrepentir".

VEA TAMBIÉN Momento que mantiene humilde a Drake: subirse al SITP en Bogotá antes de su presentación en Estéreo Picnic o

"Me gusta esta pancarta, es una buena señal para elegir. Normalmente, hago algo bueno por una chica, pero hoy este chico está aquí (...) Ella se sentirá realmente mal porque le daré 50.000 dólares esta noche a este caballero", apuntó el canadiense.