Esta fue la instrucción de Sinéad O'Connor a sus hijos en caso de que la encontraran muerta: contactar a su contador antes de llamar al 911

Sinéad O'Connor, reconocida cantante de rock que falleció por estos días, tenía muy presente el valor de su legado musical. Razón por la que explicó a sus hijos la importancia de proteger su música y patrimonio.

Así quedó registrado durante una entrevista de 2021 a la revista estadounidense People, en donde afirmó que le dijo a sus hijos que contactaran a su contador antes de llamar al 911 en caso de que la hallaran sin vida.

“Mira, cuando los artistas están muertos, son mucho más valiosos que cuando están vivos (...) Tupac ha lanzado muchos más álbumes desde que murió que en vida, por lo que es un poco asqueroso lo que hacen las compañías discográficas”, dijo en ese entonces.

En ese contexto, la irlandesa dijo que siempre había guiado a sus hijos desde temprana edad a reconocer el valor musical de sus proyectos musicales.

“Es por eso que siempre he instruido a mis hijos desde que eran muy pequeños: 'Si su madre se muere mañana, antes de que llames al 911, llama a mi contador y asegúrate de que las compañías discográficas no empiecen a publicar mis discos y no te digan dónde está el dinero'”, añadió a la publicación.

El deceso de la artista se dio 18 meses después de que se revelara la muerte de su hijo Shame, de 17 años, quien se quitó la vida, provocándole un profundo dolor que llevó a los familiares a tomar la decisión de internarla por miedo a que intentara atentar contra ella misma.

Sinéad O'Connor se hizo mundialmente famosa en 1990 gracias a la balada ‘Nothing Compares 2 U’, que, si bien esto era un cover de una canción del icónico Prince, terminó superando a la original y siendo una de las canciones más importantes de esta década.

Según se supo, la artista de 56 años fue encontrada inconsciente por la Policía y declarada muerta en una dirección residencial en el sureste de Londres (Inglaterra), el pasado miércoles 26 de julio.

Reconocible por su cabeza rapada, la cantante desapareció después poco a poco de los focos, aunque en 2005 regresó con su álbum reggae "Throw Down Your Arms", tras haber vivido un período en Jamaica y experimentado con las creencias rastafaris.