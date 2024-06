"Esta noche canto para él": Jesús Navarro, cantante de Reik, se encuentra de luto tras la partida de su mejor amigo

Jesús Navarro, vocalista de la agrupación Reik, hizo un emotivo homenaje a su perro Bowie tras pocos días de su fallecimiento.

En medio de un concierto en Boston como parte de su gira ‘Panorama’, Navarro contó a todos sus seguidores que su mejor amigo “había partido de este mundo”.

Bastante conmovido y con lágrimas en los ojos, el artista anunció que dicha presentación iba dedicada a su mascota, Bowie.

"Contarles a los que no me siguen en Instagram que hace un par de días se me fue mi perrito, mi mejor amigo de la vida. Entonces, quiero decirles a todos ustedes que esta noche voy a estar cantando para él", señaló el músico.

Mientras el artista se encontraba en el escenario, apareció una pantalla con la imagen de Bowie y la leyenda: "2012-2024".

Al ver a su mascota, Jesús rompió en llanto por lo que sus compañeros corrieron a abrazarlo mientras sonaba de fondo ‘You are my sunshine’.

Días antes de su muerte, el artista compartió, en su cuenta oficial de Instagram, una imagen de su mascota junto a un emotivo texto.

“Hace más o menos un mes mi ratón casi abandona este plano. Sentí la peor mezcla de terror y tristeza que tengo en la memoria. Por muchos años Bowie ha sido mi hogar. Cambiamos de casas, ciudades, países, amigos, pero el ratón y yo estamos juntos siempre”, escribió.

De acuerdo con el cantante, su perro estaba muy enfermo, pero “intentó aguantar un poco por él”, esto para darle tiempo para acostumbrarse a “la idea de estar sin él”.

"Así es como debe de ser. Ahora estoy determinado a prepararme para que el día que se tenga que ir este chaparro hermoso. Quisiera poderle dar gracias y decirle cuánto lo amo y cómo cambió mi vida de tantas formas, y punto. No quiero que se vaya preocupado por mí”, agregó.

Asimismo, agradeció y envió un mensaje a sus seguidores que han estado a lo largo de los años para él.

“Quiero que quede registro de lo agradecido que estoy con mi ratón, que ha sido un guerrero, sigue al pie del cañón y se rehúsa a abandonarme. Así sea por mucho o poco tiempo más que lo que nos queda lo vivamos felices y con salud, y deseo lo mismo para ti que lees esto”, finalizó el mensaje.