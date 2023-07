Estas son las graves secuelas que le dejo a Demi Lovato su adicción a las drogas

La cantante estadounidense Demi Lovato confesó que tiene una discapacidad visual y auditiva tras su última sobredosis.

Durante una entrevista el podcast ‘Andy Cohen Live’ de SiriusXM, conducido por Andy Cohen, la artista compartió detalles sobre los momentos más oscuros de su vida debido a su adicción a las drogas.

Lovato se refirió a su última sobredosis ocurrida en 2018 y la cual le causó tres ataques cerebrales, un ataque al corazón, un fallo multiorgánico y una neumonía, sumado a los problemas de visión y audición que actualmente presenta.

“Tengo discapacidad visual y auditiva hasta el día de hoy. Es un recordatorio diario constante. Cada vez que miro algo, tengo puntos ciegos en mi visión cuando miro tu cara. Por lo tanto, es un recordatorio constante para permanecer en el camino correcto, porque no quiero que eso vuelva a suceder”, expresó la cantante.

La intérprete de ‘Stone Cold’ confesó en medio de la entrevista, el alivio que sintió cuando se enteró de su diagnóstico como bipolar.

“Bueno, no cambiaría mi camino porque no me arrepiento (…) Lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tomé una sobredosis y desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía. Y dos, desearía que alguien me hubiera dicho que, si te sientas con el dolor, se pasa”, agregó.

VEA TAMBIÉN La industria de Hollywood se enfrenta a la peor parálisis en 60 años o

Pese a que en su vida sigue enfrentado situaciones difíciles, la artista estadounidense ha sido un ejemplo para muchas celebridades como es el caso de Paris Hilton, quien tras el lanzamiento de su nuevo libro ‘Paris: The Memoir’ señaló que la protagonista de ‘Camp rock’ ha sufrido tanto en su vida personal, que su lucha constante es admirable.

“He estado atónita como el resto del mundo, por lo real, vulnerable y valiente que ha sido. La vi en medio de un intenso viaje de autoaceptación y descubrimiento. Envidié esa aceptación. Quería ese descubrimiento para mí”, puntualizó.