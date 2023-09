Exesposo de Britney Spears iría a la corte para pedir más dinero para manutención de sus hijos

El exesposo de la reconocida cantante Britney Spears tendría planeado ir a la corte para pedir un aumento para la manutención de los hijos que comparten, Jayden James y Sean Preston, quienes han estado a tiempo completo con él, pese a que ese no era el acuerdo al que llegaron tras su separación.

De acuerdo con el medio TMZ, el exesposo de la ‘Princesa del pop’, Kevin Federline, estaría pensando en pedirle a la corte más dinero para poder sostener a los hijos que tienen en común.

El dinero para la manutención que recibe Kevin para sus hijos es de 40 mil dólares al mes y está basada en que cada uno tenga a los niños el 50% del tiempo, cosa que no ha pasado, ya que él los tiene a tiempo completo.

Sin embargo, Sean Preston está próximo a cumplir 18 años, por lo que Kevin solo tendría que solicitar más dinero para mantener a Jayden James, quien permanecerá con manutención hasta junio de 2025, cuando se gradúe del instituto.

Según TMZ, los dos hijos de la cantante contaron lazos con ella el año pasado, al final del verano, al punto en el que ya ni siquiera le respondían los mensajes de texto que les enviaba.

“Al final del verano, las tensiones empeoraron tanto que los chicos ni siquiera respondían a los mensajes de texto de su mamá”, constató TMZ.

Sin embargo, Federline alegó en su momento que tanto Preston como Jayden fueron quienes decidieron no volver a ver a su madre, así como tampoco asistir a la boda con Asghari tras el acoso que recibieron por parte de los medios tras la finalización de la tutela en noviembre de 2021.

“Ha sido duro. Es lo más desafiante que he tenido que hacer en mi vida”, explicó Kevin.

La intérprete de ‘Toxic’ tuvo que renunciar a la custodia de sus hijos en 2007 luego de ser diagnosticada con un trastorno de personalidad ese año y el cual la llevó a tener que pasar varios periodos de estar internada en centros de rehabilitación.

Por ese motivo, la custodia de Jayden y Preston terminó siendo dada a Federline, con quien Britney salió de 2004 hasta 2006, cuando le solicitó el divorcio por “diferencias irreconciliables”.

No fue sino hasta 2015 que Britney pudo vivir con ellos, durante un tiempo parcial, sin embargo, todo cambio en 2021, cuando la disputa por la tenencia volvió y el bailarín dio unas duras declaraciones en su contra.

Además, Federline le explicó a TMZ que no sabe cómo explicarles a sus hijos la razón por la que su madre publica fotos o videos “casi desnuda”, por lo que les dice que “’miren, tal vez es otra forma en la que ella trata de expresarse’. Pero eso no quita el hecho de lo que les provoca. Es duro, no puedo imaginar lo que se siente al ser un adolescente que tiene que ir al secundario en medio de eso”.

La última vez que la ‘Princesa del pop’ habló públicamente de sus hijos fue en 2021, cuando hizo un post en su cuenta de Instagram en el que aseguró estar bendecida de tenerlos en su vida y que los amaba con su vida.

“Hay mucho que no puedo compartir con ustedes porque mis hijos son muy reservados, lo cual me encanta, pero les diré que ambos son extremadamente talentosos y estoy increíblemente bendecida de tener a estos dos hombrecitos en mi vida (…) Si están leyendo esto, y estoy bastante segura de que lo están haciendo, los amo, pequeños demonios”, escribió.