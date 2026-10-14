Halle Berry cuestiona imagen compartida por su hijo en medio de caso de agresión: "Son dos afirmaciones completamente distintas"

Halle Berry rechazó los señalamientos de presunto maltrato físico formulados por su exesposo, Olivier Martinez, y puso en duda que una fotografía tomada por su hijo Maceo, de 13 años, pueda respaldar la versión de los hechos presentada por el actor.

Según la actriz, la imagen no evidencia lesiones en el menor ni contiene elementos que permitan confirmar la agresión denunciada.

En una declaración judicial consultada por la revista People, Berry aseguró que la fotografía mencionada por Martinez no demuestra que ella haya intentado estrangular a su hijo.

También señaló que no hay imágenes en las que se aprecien heridas, hematomas, enrojecimiento o marcas en el cuello del adolescente que correspondan con la acusación.

El documento describe la fotografía como una imagen en la que Berry aparece de pie, aparentemente tranquila y con las manos en los bolsillos, a cierta distancia de Maceo.

La respuesta de la actriz se produjo un día después de que Martinez afirmara que su hijo tomó la fotografía poco después del presunto episodio de violencia, ocurrido el 26 de septiembre.

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Según su relato, el adolescente habría captado la escena porque, en ocasiones anteriores, habría sufrido agresiones sin que otras personas creyeran en su versión.

“Son dos afirmaciones completamente distintas”, sostuvo Berry al referirse a la diferencia entre no haber observado señales de violencia y haber realizado una revisión física del menor.

Cabe destacar el actor francés Olivier Martinez acusó a su expareja de haber agredido físicamente a Maceo, el hijo de 12 años que ambos tienen en común.

Martinez acudió a un tribunal de Los Ángeles para solicitar una orden de alejamiento temporal contra Berry y pidió modificar el actual acuerdo de custodia para obtener la tenencia exclusiva del menor.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Hola!, el supuesto incidente habría ocurrido el 26 de septiembre de 2026, mientras Maceo utilizaba unas gafas de realidad virtual.

Según el relato presentado por Martinez, la discusión subió de tono y Berry habría sujetado al menor por el cuello y lo habría estrangulado mientras le gritaba: “¿Quién domina ahora?, ¿Quién domina?”.

El actor sostiene que, después del presunto episodio, su hijo lo llamó para pedirle que fuera por él. Martinez afirmó que el niño quedó “traumatizado” y que manifestó no querer regresar a la vivienda de su madre.

Maceo tiene, según el texto judicial, un diagnóstico de TDAH, dislexia leve y otros trastornos específicos del aprendizaje.